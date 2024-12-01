Сніг і морози: яка погода очікується в Україні в грудні, — Укргідрометцентр

У перший місяць зими синоптики прогнозують похолодання на 5-6 градусів відносно листопада, а також снігопади. У гірських районах середньомісячне випадання опадів очікується в межах норми — до 105 мм.

У перший місяць зими в Україні очікується погода, близька до кліматичної норми. За даними Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні в грудні 2024 року становитиме від -4 °C до +2 °C, а місячна кількість опадів перебуватиме в межах від 34 до 78 мм.

Згідно з прогнозом синоптиків, у гірських районах очікується більше опадів — від 81 до 105 мм. У південних регіонах країни прогнозують утворення снігового покриву, який формується не щороку.

Настання метеорологічної зими пов'язане зі зниженням середньої добової температури повітря нижче 0 °C. Цей процес зазвичай починається в першій декаді грудня. У південних регіонах зимові показники приходять пізніше — найчастіше в другій декаді місяця.

Середня місячна температура в грудні в більшості областей становитиме від -1 °C до -5 °C. У Закарпатті та на півдні країни вона може сягати +6 °C.

Погода на 1 грудня

У неділю, 1 грудня, на заході країни очікується суха і ясна погода. В окремих місцях буде безхмарно, а температура повітря становитиме від +3 °C до +7 °C.

На півночі України встановиться мінлива хмарність. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +2 °C...+4 °C, що на кілька градусів вище, ніж в останні дні листопада.

Схід країни виявиться найхолоднішим регіоном, попри сонячні прояснення. Температура повітря тут залишиться в межах 0 °C...+1 °C.

У центральній Україні прогнозується невелика хмарність, а повітря прогріється до +1 °C...+4 °C. Однак у Черкаській області можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Південні області країни також порадують жителів і гостей. Тут очікується суха погода з температурою +2 °C...+4 °C і рідкісною хмарністю. Опадів не передбачається.

Кліматична характеристика грудня

Укргідрометцентр зазначає, що температурні рекорди минулого варіювалися від сильних морозів до раптових потеплінь: мінімальні значення сягали -38 °C на Прикарпатті, а максимальні — +25 °C на південному узбережжі Криму.

Що стосується опадів, їхня середня кількість у грудні зазвичай становить від 30 до 66 мм. У гірських районах і на півдні цей показник значно вищий, доходячи до 139 мм.

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