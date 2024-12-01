Снег и морозы: какая погода ожидается в Украине в декабре, — Укргидрометцентр

В первый месяц зимы синоптики прогнозируют похолодание на 5-6 градусов относительно ноября, а также снегопады. В горных районах среднемесячное выпадение осадков ожидается в пределах нормы — до 105 мм.

В первый месяц зимы в Украине ожидается погода, близкая к климатической норме. По данным Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине в декабре 2024 года составит от -4 °C до +2 °C, а месячное количество осадков будет находиться в пределах от 34 до 78 мм.

Согласно прогнозу синоптиков, в горных районах ожидается больше осадков — от 81 до 105 мм. В южных регионах страны прогнозируют образование снежного покрова, который формируется не каждый год.

Наступление метеорологической зимы связано с понижением средней суточной температуры воздуха ниже 0 °C. Этот процесс обычно начинается в первой декаде декабря. В южных регионах зимние показатели приходят позже — чаще всего во второй декаде месяца.

Средняя месячная температура в декабре в большинстве областей составит от -1 °C до -5 °C. В Закарпатье и на юге страны она может достигать +6 °C.

Погода на 1 декабря

В воскресенье, 1 декабря, на западе страны ожидается сухая и ясная погода. В отдельных местах будет безоблачно, а температура воздуха составит от +3 °C до +7 °C.

На севере Украины установится переменная облачность. Здесь столбики термометров поднимутся до +2 °C…+4 °C, что на несколько градусов выше, чем в последние дни ноября.

Восток страны окажется самым холодным регионом, несмотря на солнечные прояснения. Температура воздуха здесь останется в пределах 0 °C…+1 °C.

В центральной Украине прогнозируется небольшая облачность, а воздух прогреется до +1 °C…+4 °C. Однако в Черкасской области возможны осадки в виде мокрого снега.

Южные области страны также порадуют жителей и гостей. Здесь ожидается сухая погода с температурой +2 °C…+4 °C и редкой облачностью. Осадков не предвидится.

Климатическая характеристика декабря

Укргидрометцентр отмечает, что температурные рекорды прошлого варьировались от сильных морозов до внезапных потеплений: минимальные значения достигали -38 °C в Прикарпатье, а максимальные — +25 °C на южном побережье Крыма.

Что касается осадков, их среднее количество в декабре обычно составляет от 30 до 66 мм. В горных районах и на юге этот показатель значительно выше, доходя до 139 мм.

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