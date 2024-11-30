Незначительные морозы, снегопады и туманы: какой будет погода в Украине в декабре 2024 года

Синоптик Наталья Птуха поделилась прогнозом погоды на первую и вторую декады декабря. Начало зимы не порадует регулярным снегом, но несколько подморозит регионы Украины.

Уже в конце этой недели осень сменится зимой. О том, какой будет погода в декабре, в комментарии "Фактам ICTV" 29 ноября рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в декабре: прогноз на первую декаду

Начало зимы порадует украинцев довольно спокойной погодой. Будет господствовать антициклон, поэтому первые пять дней погода в декабре будет преимущественно без осадков.

В воскресенье ожидается туман, особенно на севере. Это может вызвать опасность на дороге, поэтому эксперт призвала водителей быть внимательнее. Уже с понедельника ожидается прояснение.

Температура в течение суток — от -2 до +3 градусов. Ночи будут несколько холоднее в Карпатах — от -1 до -6 градусов. Днем на западе и крайнем юге прогнозируют от +3 до +9 градусов, а на Закарпатье — до +10.

3-4 декабря в основном будет сухо. В среду днем на западе и севере может местами пройти мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров будут фиксировать от -2 до +3 градусов, на юге и западе — от нуля до +6 градусов. В ночные часы температура будет опускаться до показателей от нуля до -6 градусов.

5-6 декабря также преимущественно без осадков. Ночью — от +2 до -4 градусов.

"Замечу, что здесь очень многое зависит от облачности — в тех регионах, где будет прояснение, то там могут быть и морозы, а там, где будет преобладать облачность, там, вероятно, удержится и около 0 градусов, возможен даже небольшой плюс и ночью", — пояснила Птуха.

В следующую субботу на западе и севере тоже будет сухо. Однако уже 8-9 декабря в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +2 до -4 градусов, а днем воздух будет прогреваться до показателей от -2 до +4 градусов. Теплее будет в южных регионах — от +2 до +8 градусов.

"В последние дни первой декады, 8-9 числа, уже может быть определенное изменение погодных условий, и вместо антициклона, который практически все выходные, следующую рабочую неделю господствовал и поддерживал стабильную погоду, уже придут атмосферные фронты с запада", — предупредила синоптик.

Погода в декабре: прогноз на вторую декаду

Во второй декаде погода в декабре также будет близка к норме по температурным показателям. Однако в это время в Украине предполагаются осадки.

"Уже более не антициклонный характер погоды будет, в Украину зайдут атмосферные фронты с запада. Они преимущественно и будут определять погоду", — подчеркнула Птуха.

С 8 по 15 декабря ожидается большее поступление атмосферных фронтов с северо-запада. Всего в первой и второй декадах декабря сильных морозов не будет, минимальная температура воздуха — -6 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на выходные. В Укргидрометцентре объявили I уровень опасности на субботу.

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