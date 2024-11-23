Для уютного зимнего вечера с семьей: подборка самых интересных сериалов к Рождеству (видео)

В зимнюю морозную погоду не всегда хочется вылезать из теплого пледа и выходить на прогулку. В качестве альтернативы Фокус предлагает посмотреть несколько картин с праздничной атмосферой.

В большинстве городов Украины уже выпал первый снег, а до начала зимы остается всего несколько дней. Это значит, что наступает пора для уютных просмотров сериалов на праздничную тематику. Фокус собрал подборку лучших картин на вечер.

Домой на Рождество

Это норвежский сериал от Netflix, вышедший в 2019 году. Картина имеет 2 сезона и рассказывает историю 30-летней медсестры Йоханны, которая чувствует давление со стороны своей семьи из-за одиночества. Во время одного из семейных ужинов она не выдерживает и говорит, что у нее есть парень, которого она обязательно приведет на рождественский ужин.

В реальности — девушка действительно одинока и у нее есть около месяца для того, чтобы все же найти молодого человека и тем самым удовлетворить родственников.

Ненавижу Рождество

Итальянский сериал был снят по мотивам норвежской картины "Домой на Рождество. Сюжет практически не отличается — медсестра Джианна пытается найти молодого человека, с которым познакомит родственников на праздники, однако ее методы и проблемы, которые выплывают из этого, немного отличаются от выше упомянутой Йоханны. Сериал также имеет всего 2 сезона и доступен на Netflix.

Дэш и Лили

Американский сериал 2020 года, имеющий всего 1 сезон. Проект был основан на подростковых романах от Рэйчел Кон и Дэвида Левитана, а в центре сюжета оказались парень и девушка из Нью-Йорка, которые завязали общение по переписке незадолго до Рождества.

Они проживали в одном городе, но никогда не виделись, оставляя свои послания в одном из блокнотов в разных частях города. Оказалось, что судьба их часто сводила в одном месте, однако они даже не подозревали этого.

Рождественские дни

Испанский сериал имеет лишь один сезон и 3 серии. В центре сюжета оказались четыре сестры, которые несмотря на многочисленные проблемы очень близки друг с другом и всегда собираются вместе на Рождество. Зрителю предстоит увидеть, насколько разными оказываются эти дни в различные периоды жизни героинь.

Рождественская песнь

Эта картина известна по всему миру и основана на новелле Чарльза Диккенса 1843 года. За многие годы было отснято колоссальное количество экранизаций, но в этот раз речь идет о британском мини-сериале 2019 года.

В центре сюжета по классике скряга Эбенезер Скрудж, который ненавидит людей и любит только власть и деньги. Такое же презрительное отношение у него и к праздникам, в том числе к Рождеству.

После того, как мужчина отказался прийти к племяннику на ужин, к нему ночью начали приходить духи прошлого, настоящего и будущего. Они помогают ему навсегда изменить отношение к жизни.

Рождественская буря

Еще один норвежский сериал на праздничную тематику, вышедший в 2022 году. Происходят действия картины в одном из аэропортом Осло перед Рождеством. Десятки людей рассказывают свою историю того, как они оказались в этом месте перед праздником. Кто-то летит на концерт, кто-то в отпуск, а кто-то на операцию сына. Судьбы всех людей в один момент переплелись из-за снежного шторма, ведь рейсы были отменены и пассажиры вынуждены праздновать Рождество в аэропорту.

Напомним, Фокус поделился подборкой лучших фильмов для встречи Нового года. Когда все готовятся к встрече зимних праздников, всегда важно подобрать правильные картины, чтобы создать хорошее настроение.