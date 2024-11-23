Для затишного зимового вечора із сім'єю: добірка найцікавіших серіалів до Різдва (відео)

У зимову морозну погоду не завжди хочеться вилазити з теплого пледа і виходити на прогулянку. Як альтернативу Фокус пропонує подивитися кілька картин зі святковою атмосферою.

У більшості міст України вже випав перший сніг, а до початку зими залишається всього кілька днів. Це означає, що настає пора для затишних переглядів серіалів на святкову тематику. Фокус зібрав добірку найкращих картин на вечір.

Додому на Різдво

Це норвезький серіал від Netflix, що вийшов 2019 року. Картина має 2 сезони та розповідає історію 30-річної медсестри Йоганни, яка відчуває тиск з боку своєї родини через самотність. Під час однієї з сімейних вечерь вона не витримує і каже, що в неї є хлопець, якого вона обов'язково приведе на різдвяну вечерю.

У реальності — дівчина справді самотня і в неї є близько місяця для того, щоб усе ж таки знайти молодого чоловіка і тим самим задовольнити родичів.

Ненавиджу Різдво

Італійський серіал був знятий за мотивами норвезької картини "Додому на Різдво". Сюжет практично не відрізняється — медсестра Джіанна намагається знайти чоловiка, з яким познайомить родичів на свята, проте її методи і проблеми, які випливають з цього, трохи відрізняються від вище згаданої Йоганни. Серіал також має всього 2 сезони і доступний на Netflix.

Деш і Лілі

Американський серіал 2020 року, що має всього 1 сезон. Проєкт був заснований на підліткових романах від Рейчел Кон і Девіда Левітана, а в центрі сюжету опинилися хлопець і дівчина з Нью-Йорка, які зав'язали спілкування за листуванням незадовго до Різдва.

Вони проживали в одному місті, але ніколи не бачилися, залишаючи свої послання в одному з блокнотів у різних частинах міста. Виявилося, що доля їх часто зводила в одному місці, проте вони навіть не підозрювали цього.

Різдвяні дні

Іспанський серіал має лише один сезон і 3 серії. У центрі сюжету опинилися чотири сестри, які незважаючи на численні проблеми дуже близькі одна з одною і завжди збираються разом на Різдво. Глядачеві належить побачити, наскільки різними виявляються ці дні в різні періоди життя героїнь.

Різдвяна пісня

Ця картина відома в усьому світі і заснована на новелі Чарльза Діккенса 1843 року. За багато років було відзнято колосальну кількість екранізацій, але цього разу йдеться про британський мінісеріал 2019 року.

У центрі сюжету за класикою скнара Ебенезер Скрудж, який ненавидить людей і любить тільки владу і гроші. Таке ж презирливе ставлення у нього і до свят, зокрема до Різдва.

Після того, як чоловік відмовився прийти до племінника на вечерю, до нього вночі почали приходити духи минулого, сьогодення і майбутнього. Вони допомагають йому назавжди змінити ставлення до життя.

Різдвяна буря

Ще один норвезький серіал на святкову тематику, що вийшов у 2022 році. Відбуваються дії картини в одному з аеропортом Осло перед Різдвом. Десятки людей розповідають свою історію того, як вони опинилися в цьому місці перед святом. Хтось летить на концерт, хтось у відпустку, а хтось на операцію сина. Долі всіх людей в один момент переплелися через сніговий шторм, адже рейси були скасовані і пасажири змушені святкувати Різдво в аеропорту.

Нагадаємо, Фокус поділився добіркою найкращих фільмів для зустрічі Нового року. Коли всі готуються до зустрічі зимових свят, завжди важливо підібрати правильні картини, щоб створити гарний настрій.