Комедія, детектив і сніговий апокаліпсис: найкращі фільми для зустрічі Нового року

Коли всі готуються до зустрічі Нового року, завжди важливо підібрати правильні фільми, щоб створити гарний настрій.

Усе ближче найказковіші дні в році — новорічні свята. І постає питання: Новий рік: що подивитися поки готуєшся зустрічати 2026 рік. Правильний настрій створюють не тільки святковий стіл і наявність подарунків під ялинкою, а й список хороших фільмів із новорічним настроєм. А оскільки всі люди різні, то і новорічні фільми можуть бути будь-якого жанру. Іноді вони, скоріше, з різдвяним настроєм, але це лише тому, що найбільшу популярність завоювали фільми з Голлівуду, а в США саме Різдво відзначають з тим розмахом, з яким в Україні прийнято відзначати Новий рік. Фокус зібрав найкращі новорічні фільми для перегляду на Новий рік.

Гремліни

Почнемо з класики. Обидва фільми про гремлінів, 1984 і 1990 рр., чудово підходять для новорічного перегляду. Другий фільм Джо Данте і Кріса Коламбуса не став таким хітом, як перший, після прем'єри, але пригоди зелених капосників у хмарочосі Нью-Йорка зрештою зібрали свою армію фанатів.

Трейлер фільму "Гремліни 2"

Історія про могвая Гізмо, який мимоволі стає причиною гремлін-апокаліпсису, вважається комедійним фільмом жахів. Ходять чутки про те, що франшизу перезапустять, або, нарешті, знімуть третю частину, як планував Кріс Коламбус, але поки підтвердження цьому немає.

Міцний горішок

Дві перші частини класики з Брюсом Віллісом чудово підходять для створення різдвяного та новорічного настрою. І саме їх найчастіше радять, коли виникає питання: Новий рік: що подивитися? Фільми 1988 і 1990 рр., у яких Джон Макклейн відпускає жарти, бігає в майці, а іноді й босоніж, але зрештою все одно перемагає зло, — чудово налаштовують на позитивний і оптимістичний лад.

Трейлер фільму "Міцний горішок 2"

А ще там звучать популярні різдвяні пісеньки, нагадуючи, що свято наближається навіть у найтемніші часи.

Новорічний корпоратив (2016)

Чорна комедія з Джейсоном Бейтманом, Олівією Манн і Дженніфер Еністон. Захоплююча історія про те, як керівник філії IT-фірми, що перебуває на межі закриття, намагається всіляко врятувати стан справ. Він дуже хоче догодити великому клієнту й укласти з ним вигідний контракт, який врятує офіс.

Трейлер фільму "Новорічний корпоратив"

Для цього він має намір влаштувати мега-супер офісну вечірку напередодні Різдва, вразивши потенційного партнера. Розмах вечірки переходить усі межі, коли на ній з'являється Ісус, північний олень і зла сестра боса, яка не любить Різдво.

Санта на продаж (2010)

Фільм фінського режисера Ялмарі Хеландера вносить приємне розмаїття в стандартний список різдвяних і новорічних фільмів, на які, здається, у Голлівуду повний карт-бланш.

Трейлер фільму "Санта на продаж"

У фільмі є археологічні розкопки, курган, де похований Йоулупуккі (фінський Санта-Клаус), олені, снігові краєвиди Лапландії та полювання на дикого дідугана, який виявляється не тим, ким здається.

Подарунок на Різдво (1996)

Один із маловідомих фільмів Арнольда Шварценеггера, який спочатку провалився в прокаті, а потім потрапив до списку найпопулярніших фільмів на Новий рік.

Трейлер фільму "Подарунок на Різдво"

Герой Арнольда, постійно зайнятий роботою клерк Говард Ленгстон, пообіцяв купити своєму синові в подарунок фігурку супергероя Турбомена, але, звісно, забув. Передсвяткова метушня, полювання за подарунками і нагадування про те, що головне не подарунок, а увага до сім'ї. Але це комедія 1990-х, тож тут багато ризикованих жартів під веселий різдвяний саундтрек.

Післязавтра (2004)

Режисер Роланд Еммеріх славиться своїми фільмами-катастрофами та апокаліптичними сценаріями. На тлі глобального потепління сценарій того, як увесь світ занурюється в крижаний полон після руйнівних торнадо і величезного граду, вже не здається фантастикою на 100%.

Трейлер фільму "Післязавтра"

Є у фільмі й кілька нагадувань про те, що кордони між країнами стають умовними, коли починаються природні катаклізми: коли громадяни США штурмують кордон із Мексикою. А президент США звертається до громадян із посольства в Мехіко. Гарний сюжет на Новий рік, коли виникає питання, що подивитися на тлі виборів у США та політики Дональда Трампа проти емігрантів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі фільми для осіннього перегляду. А також про те, які фільми в жанрі фантастики варто подивитися восени 2024 року.