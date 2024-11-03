Топ 5 фентезі 2024: нові фільми в жанрі фантастики, які варто подивитися (відео)

Далеке майбутнє, вигадані світи, таємничі планети — саме над цим розмірковують автори фільмів у жанрі фантастики. Нові фантастичні фільми вражають уяву різноманіттям і новаторськими ідеями.

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У 2024 році знято багато фантастичних фільмів, які варті схвалення і любові глядачів за приголомшливий сценарій, неймовірні спецефекти і неперевершену гру акторів. Фокус підготував добірку для любителів фентезі з п'яти найцікавіших картин цього жанру.

Невидимки

За сюжетом фільму "Невидимки" головний герой Чарлі, який пережив серйозну травму три роки тому, продовжує застрявати в минулому, не в силах знайти шлях до зцілення. Його дружина Ханна все більше віддаляється від нього. Їхні стосунки тріщать по швах, особливо після того, як Ханна в розпачі намагається змусити чоловіка пригадати події, що зруйнували їхнє сімейне життя. Наступного ранку Чарлі прокидається і з жахом розуміє, що став невидимим для оточуючих. Потрапивши в загадковий світ Чарлі зустрічає інших "невидимих" людей, які також відірвані від реальності.

Режисер картини — Ендрю Каррі. Актори: Гретхен Мол, Брюс Грінвуд, Тім Блейк Нельсон, Саймон Вебстер, Рейчел Вілсон, Теннілл Рід, Джуно Рінальді та інші

Спостерігачі

У фільмі "Спостерігачі" або інша назва "Доглядачі", створеному за однойменним романом А.М. Шайна, 28-річна Міна опиняється у великому незвіданому лісі на заході Ірландії. У пошуках притулку вона зустрічає трьох незнайомців. Усі вони ховаються в бункері. Ночами за ними стежать таємничі істоти — "спостерігачі".

Режисер картини — Ішана Шьямалан, ролі виконали такі актори: Дакота Фаннінг, Джорджина Кемпбелл, Олуен Фуере, Олівер Фіннеген, Алістер Браммер, Джон Лінч та інші.

Вождь орків

За сюжетом фільму "Вождь орків" групі вартових на чолі з їхнім високоповажним капітаном Оріоном доручено захищати гінця, який має доставити життєво важливу інформацію своєму королю. У своїй подорожі стародавньою землею вони стикаються з битвами, епідеміями, темною магією, мерзенними монстрами та їхнім вождем. У міру наближення сутички, що насувається, всі готові віддати життя за свою справу, але тільки один може встояти.

Фентезі зняв режисер Стюарт Бреннан. Ролі в картині виконали: Стюарт Бреннан, Сюзанн Пекер, Розанна Майлз, Майкл Кінсі, Тіна Луїза Оуенс, Рут Хоррокс, Майкл Ламбурн, Андреа Васіліу та інші.

Занепалі ангели: Воїни світу

За сюжетом фільму "Занепалі ангели: Воїни миру" головний герой Габріель — ветеран війни в Іраку, після серйозного поранення залишив службу і повернувся до рідного Лос-Анджелеса, де знайшов роботу в автомайстерні. Жахи війни похитнули його психічне здоров'я і змусили засумніватися в існуванні Бога. Невіруючий Габріель зустрічає таємничого Бальтазара, який вербує Габріеля, щоб зупинити зло. За допомогою свого старого взводу Габріель вирушає на пошуки воїнів миру — їхньої єдиної надії перемогти Михайла і його армію.

Американський фільм зняв режисер Алі Замані. Ролі виконали такі актори: Деніз Річардс, Кьюба Гудінг молодший, Корріна Ріко, Вільям МакНамара, Ренді Кутюр, Кейтлін О'Коннор, Майк Фергюсон, Кен Давітян та інші.

Це все Агата

"Це все Агата" — не просто фільм, а цілий серіал від кінокомпанії Marvel Entertainment, що розповідає історію головної героїні Агати Гаркнесс, яка опиняється безпорадною після звільнення з аномалії Веств'ю. Вона сподівається повернути свою колишню силу і для цього знаходить для себе несподіваних союзників. Картина, знята режисерами Ганджа Монтейро, Рейчел Голдберг і Жаклін Шеффер є спін-оффом серіалу "ВандаВіжен". Ролі виконали такі актори: Кетрін Хан, Петті ЛюПон, Джо Лок, Сашір Замата, Обрі Плаза, Дебра Джо Рупп, Марія Діцціа, Пол Еделстайн, Майлз Гутьєррес-Райлі, Кейт Форбс, Емма Колфілд Форд, Брайан Брайтман та інші.

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