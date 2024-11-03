Топ-5 фэнтези 2024: новые фильмы в жанре фантастики, которые стоит посмотреть (видео)

Далекое будущее, вымышленные миры, таинственные планеты – именно над этим размышляют авторы фильмов в жанре фантастики. Новые фантастические фильмы поражают воображение многообразием и новаторскими идеями.

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В 2024 году снято много фантастических фильмов, которые достойны одобрения и любви зрителей за потрясающий сценарий, невероятные спецэффекты и непревзойденную игру актеров. Фокус подготовил подборку для любителей фэнтези из пяти самых интересных картин этого жанра.

Невидимки

По сюжету фильма "Невидимки" главный герой Чарли, переживший серьезную травму три года назад, продолжает застревать в прошлом, не в силах найти путь к исцелению. Его жена Ханна все больше отдаляется от него. Их отношения трещат по швам, особенно после того, как Ханна в отчаянии пытается заставить супруга вспомнить события, разрушившие их семейную жизнь. На следующее утро Чарли просыпается и с ужасом понимает, что стал невидим для окружающих. Попав в загадочный мир Чарли встречает других "невидимых" людей, которые также оторваны от реальности.

Режиссер картины — Эндрю Карри. Актеры: Гретхен Мол, Брюс Гринвуд, Тим Блейк Нельсон, Саймон Уэбстер, Рэйчел Уилсон, Теннилл Рид, Джуно Ринальди и другие

Наблюдатели

В фильме "Наблюдатели" или другое название "Смотрители", созданному по одноименному роману А.М. Шайна, 28-летняя Мина оказывается в большом неизведанном лесу на западе Ирландии. В поисках убежища она встречает трех незнакомцев. Все они прячутся в бункере. По ночам за ними следят таинственные существа — "наблюдатели".

Режиссер картины — Ишана Шьямалан, роли исполнили такие актеры: Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл, Олуэн Фуэре, Оливер Финнегэн, Алистэр Браммер, Джон Линч и другие.

Вождь орков

По сюжету фильма "Вождь орков" группе стражей во главе с их достопочтенным капитаном Орионом поручено защищать гонца, который должен доставить жизненно важную информацию своему королю. В своем путешествии по древней земле они сталкиваются со сражениями, эпидемиями, темной магией, мерзкими монстрами и их вождем. По мере приближения надвигающейся схватки все готовы отдать жизни за свое дело, но только один может устоять.

Фэнтези снял режиссер Стюарт Бреннан. Роли в картине исполнили: Стюарт Бреннан, Сюзанн Пэкер, Розанна Майлз, Майкл Кинси, Тина Луиза Оуэнс, Рут Хоррокс, Майкл Ламбурн, Андреа Василиу и другие.

Падшие ангелы: Воины мира

По сюжету фильма "Падшие ангелы: Воины мира" главный герой Габриэль — ветеран войны в Ираке после серьезного ранения оставил службу и вернулся в родной Лос-Анджелес, где нашел работу в автомастерскую. Ужасы войны пошатнули его психическое здоровье и заставили усомниться в существовании Бога. Неверующий Габриэль встречает таинственного Бальтазара, который вербует Габриэля, чтобы остановить зло. С помощью своего старого взвода Габриэль отправляется на поиски воинов мира — их единственной надежды победить Михаила и его армию.

Американский фильм снял режиссер Али Замани. Роли исполнили такие актеры: Дениз Ричардс, Кьюба Гудинг младший, Коррина Рико, Уильям МакНамара, Рэнди Кутюр, Кэйтлин О’Коннор, Майк Фергюсон, Кен Давитян и другие.

Это все Агата

"Это все Агата" — не просто фильм, а целый сериал от кинокомпании Marvel Entertainment рассказывает историю главной героини Агаты Харкнесс, которая оказывается беспомощной после освобождения из аномалии Уэствью. Она надеется вернуть свою былую силу и для этого находит для себя неожиданных союзников. Картина, снятая режиссерами Ганджа Монтейро, Рэйчел Голдберг и Жаклин Шеффер является спин-оффом сериала "ВандаВижен". Роли исполнили такие актеры: Кэтрин Хан, Пэтти ЛюПон, Джо Лок, Сашир Замата, Обри Плаза, Дебра Джо Рупп, Мария Дицциа, Пол Эделстайн, Майлз Гутьеррес-Райли, Кейт Форбс, Эмма Колфилд Форд, Брайан Брайтман и другие.

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