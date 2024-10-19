Топ-5 детективов, которые стоит посмотреть осенью (видео)

Мир кинематографа на осень подготовил большое количество новинок. Любителям детективов точно будет чем заполнить свой досуг.

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Осенью зрителей ждет немало интересных премьер, которые способны пленить сердца поклонников остросюжетных картин. Среди большого разнообразия киноманов порадуют многие новинки. Фокус подготовил подборку из пяти самых интересных детективов осени 2024 года.

Монстры: История Лайла и Эрика Менендес

"История Лайла и Эрика Менендес" — о богатом семействе и страшном злодеянии в фешенебельном особняке Беверли-Хиллз. Этот захватывающий криминальный сериал снят на основе реальных событий, который рассказывает историю двух братьев Менендес, осужденных за жестокое убийство собственных родителей в 1989 году.

В главных ролях снялись: отца исполнил Хавьер Бардем, матери — Хлоя Севиньи, а братьев-преступников сыграли Купер Кох и Николас Чавес.

Пингвин

Сериальный спин-офф фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза переносит зрителей в мрачный мир криминального Готема, где после смерти криминального босса Кармайна Фальконе начинается безжалостная борьба за власть. В центре сюжета – Освальд "Оза" Кобблпот, известный как Пингвин, который был "правой рукой" Фальконе. Теперь он видит возможность занять трон криминальной империи, но на его пути встает дочь покойного босса София.

Главную роль в сериале сыграл ирландский актер Колин Фаррелл. Также в картине снялись Кристин Милиоти, Майкл Зеген и Кленси Браун. За сценарий отвечала Лорен Лефранк, а главным режиссером выступил Крэйг Зобел.

Ночь боя: Ограбление на миллион долларов

Картина основанна на одноименном подкасте 2020 года и рассказывает об одной ночи в 1970 году, когда легендарный Моххамед Али триумфально возвращается в мир бокса, побеждая Джерри Куорри. После поединка этой же ночью сотни людей были ограблены на его вечеринке в результате массового вооруженного ограбления. Это преступление впоследствии станет одним из самых громких в штате.

Идеальная пара

По сюжету детектива, главная героиня Амелия Сакс собирается выйти замуж за богатого представителя семьи Уинбери. Это категорически не одобряет писательница Грир Гаррисон Уинбери, которая принадлежит к этой семье. Прямо в день свадьбы в водах гавани находят мертвое тело невесты, все причастные к празднику становятся подозреваемыми.

Главные роли в фильме исполнили звезды Голливуда Николь Кидман и Лив Шрайбер. В картине также снялись Ив Хьюсон, Дакота Фэннинг, Джек Рейнор, Меганн Фехи и другие.

Убийство в маленьком городке

Убийство в маленьком городке — детективная драма, адаптированная по мотивам серии романов Л. Р. Райта о сыщике Карле Альберге. Профессиональный детектив переезжает в тихий прибрежный городок, чтобы успокоить психику, измученную работой полиции большого города. Но этот нежный рай таит в себе больше, чем просто секреты, и Карлу придется использовать все навыки, которые сделали его детективом мирового класса, чтобы раскрыть убийства, которые происходят в Гибсонсе, Британская Колумбия. В актерский состав вошли Россиф Сазерленд, Кристин Кройк, Джеймс Кромвел, Стана Катич, Майя Лоу, Савонна Спраклин, Аарон Дуглас и Фрици-Клеванс Дестин.

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