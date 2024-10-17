ТОП 10 фильмов на украинском Netflix: что посмотреть на выходных

В лидеры по просмотрам вышло кино на любой вкус — от жестоких испанских триллеров до мультфильмов для всей семьи. Один из фильмов держится в ТОПе уже восьмую неделю подряд.

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Напряженный триллер или семейный мультик, забавная комедия или романтическая история — каждый выбирает кино на вечер на свой вкус. Однако немного помочь в этом может ТОП 10 фильмов, которые смотрели украинцы на Netflix в течение прошлой недели. Фокус разобрался, чем интересен каждый из них.

"Неприятности"

Афиша фильма "Неприятности" Фото: Netflix

Первое место в рейтинге по просмотрам заняла шведская криминальная комедия "Неприятности" 2024 года. Фильм держится в ТОПе уже вторую неделю, а 16 октября стал третьим по популярности в Украине.

Главный герой — неуклюжий продавец, которого несправедливо наказывают за убийство. Ему придется пробиться через коррупцию и заговоры, чтобы доказать свою невиновность. Фильм содержит сцены насилия и грубую лексику, поэтому имеет возрастное ограничение 16+.

"Платформа 2"

Афиша фильма "Платформа 2" Фото: Netflix

"Серебро" получил испанский триллер, который является продолжением фильма 2019 года "Платформа". Он также попал в ТОП уже второй раз подряд и 16 октября отмечается четвертым по популярности в Украине.

Концепция фильмов "Платформа" заключается в том, что заключенных держат в многоэтажном здании. С самого верха вниз спускается платформа с едой, и жители каждого этажа наедаются вволю. Однако тем, кому не посчастливилось находиться внизу, достается лишь голод и отчаяние. Во второй части в тюрьме с жестокой системой вертикального размещения камер появляется "новенькая", которая решается на бунт. Фильм содержит сцены насилия и грубую лексику, поэтому его рекомендуют смотреть с 18 лет.

"Одинокая планета"

Афиша фильма "Одинокая планета" Фото: Netflix

Замыкает ТОП 3 американская романтическая драма "Одинокая планета". 16 октября этот фильм украинцы чаще всего выбирали для просмотра. Из-за сцен секса и грубой лексики установлено возрастное ограничение 16+.

Главными героями являются разведенная женщина и молодой мужчина, который размышляет о своей жизни. По сюжету они встречаются на ретрите для писателей в Марокко. Пару сыграли известная по ролям в фильмах Дэвида Линча и серии "Парк Юрского периода" актриса Лора Дерн и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт.

"Братья Менендес"

Афиша фильма "Братья Менендес" Фото: Netflix

На четвертом месте оказался документальный фильм о преступлении и судебном процессе. В нем слово предоставляется братьям Менендес, которые были приговорены к пожизненному заключению за убийство собственных родителей. Из-за упоминания сексуального насилия и жестокого обращения с детьми кино имеет возрастное ограничение 18+.

"То, что внутри"

Афиша фильма "То, что внутри" Фото: Netflix

Пятое место в ТОПе занял запутанный психологический триллер "То, что внутри" 2024 года. По сюжету старые друзья встречаются перед свадьбой. Однако все превращается в настоящий кошмар, когда на вечеринку приходит гость с загадочным чемоданом.

Из-за сцен секса и грубой лексики фильм рекомендован к просмотру с 16 лет. Он удерживает просмотры вторую неделю подряд, и 16 октября стал шестым по популярности в Украине.

"Зверопой 2"

Афиша фильма "Зверопой 2" Фото: Netflix

Рекордсменом по удержанию в ТОПе стал семейный мультфильм "Зверопой 2", который активно смотрят украинцы уже восьмую неделю подряд. Этот мультик является продолжением "Зверопой" 2016 года. Возрастное ограничение — 7+.

В первой части речь шла о коале, которая пыталась спасти от упадка свой театр. Персонаж объявил для этого певческий конкурс, привлекая самых разных животных-талантов. В продолжении Бастер Мун вместе с друзьями-музыкантами уговаривает отшельническую рок-звезду выступить на открытии нового шоу.

"Платформа"

Афиша фильма "Платформа" Фото: Netflix

Седьмое место в рейтинге занял триллер "Платформа", который получил продолжение в 2024 году. Как упоминалось выше, в центре сюжета — необычная тюрьма, в которой осужденные зависят друг от друга. С верхних этажей спускается платформа с продуктами, и все могут есть вволю. Однако до самого низа добираются только голод и отчаяние.

Испанское жестокое кино имеет возрастное ограничение 18+ из-за сцен насилия и грубой лексики.

"Ребел Ридж"

Афиша фильма "Ребел Ридж" Фото: Netflix

На восьмом месте оказался американский криминальный экшен-триллер, который держится в ТОПе уже шесть недель подряд. Главный герой — бывший морпех, который пытается внести залог за брата. Однако полицейские забирают деньги себе, поэтому экс-военному приходится брать дело в свои руки и начинать борьбу с коррупцией. Из-за сцен насилия и грубой лексики установлено возрастное ограничение 16+.

"Война и восстание"

Афиша фильма "Война и восстание" Фото: Netflix

Предпоследнее место заняла корейская военная драма. Из-за сцен насилия она рекомендована к просмотру только по достижении 18 лет. 16 октября этот фильм стал вторым по просмотрам в Украине.

События разворачиваются во времена династии Чосон. В центре сюжета — двое друзей, хозяин и слуга. Они выросли вместе, но встречаются снова уже после войны как враги. Некогда близкие люди вынуждены бороться за противоположные стороны.

"Уродина"

Афиша фильма "Уродина" Фото: Netflix

На последнем месте в ТОП 10 — американская научно-фантастическая драма. Главную роль в ней сыграла актриса Джои Линн Кинг, известная как звезда серии фильмов "Будка поцелуев". Это кино — экранизация одноименного романа Скотта Вествельда, который изначально был первой частью трилогии. Впоследствии писатель анонсировал еще четыре части серии под общим названием "Серия самозванцев".

В фильме изображается антиутопический мир будущего, в котором господствуют навязанные обществом стандарты красоты. Главная героиня — девушка, которая должна пережить так называемую "процедуру красоты". Так называют пластическую операцию, после которой 16-летние подростки выходят "совершенными" и, как им обещают, забывают о дискриминации по внешнему виду. Однако в ожидании обязательных изменений героиня отправляется разыскивать свою пропавшую подругу.

Напомним, 16 октября опубликовали официальный трейлер презентованного на Венецианском кинофестивале украинского фильма "Навсегда-навсегда". В украинских кинотеатрах показ кино стартует с 21 ноября.

17 октября на украинские экраны выходит документальное кино "Изюм. Освобожденный". Фокус поделился впечатлениями от допремьерного показа картины.