Смесь юности, бунта и поиска себя: трейлер украинского фильма "Навсегда-навсегда"

Фильм вернет зрителей в Киев конца 90-х. Но эта картина – не о ностальгии.

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Показ фильма "Навсегда-навсегда", полнометражного дебюта украинского режиссера Анны Бурячковой, стартует в отечественных кинотеатрах с 21 октября, а его мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале.

В картине, завоевавшей несколько наград и зрительские симпатии, показан Киев конца 90-х и рассказывается о девушке Тоне, которая переходит в новую школу и быстро вливается в компанию отчаянных подростков. Вскоре она влюбляется, оказываясь в центре страстного любовного треугольника, где каждое чувство пылает на полную.

Трейлер фильма "Навсегда-навсегда"

""Навсегда-навсегда" — смесь юности, бунта и поиска себя", — говорится в описании ленты. Вместо ностальгии по прошлому, картина предлагает углубиться в социальную парадигму того времени, которое отдается в бескомпромиссных поступках главных героев – компании учащихся старшей школы. Именно сквозь призму их жизненных историй зритель увидит, как юность во всей ее красоте и сложности переплетается с общественными вызовами, заставляя молодых людей быстро взрослеть и принимать сложные решения.

"Это история о возрасте, когда каждая эмоция — буря, каждое действие — скачок в пропасть. О том, что любовь и одобрение в стае не всегда приносят счастье. О жизни без тормозов и подушек безопасности. О подростковых ошибках и взрослых травмах. О выборе и последствиях его отсутствия. О необратимых изменениях. Навсегда", — говорит команда фильма.

Создатели подчеркивают, что "Навсегда-навсегда" — манифест свободы личности, которая пытается сохранить собственное "Я" при любых обстоятельствах.

"Эта идея о подростках 90-х возникла у меня уже достаточно давно. Одной из причин было то, что мы никогда не видели себя в кино. На наше взросление пришлись либо западные фильмы с беззаботной жизнью молодежи, чьи проблемы казались далекими и чужими, либо слишком мрачный и безнадежный российский контент. Захотелось посмотреть именно на украинскую историю, ведь то, что мы прошли во времена такой новой свободы 90-х, без поддержки и понимания, что с ней делать, сформировало нас и сделало теми, кто мы сейчас — людьми, которые защищают свои границы, как в личной, так и в гражданской плоскости", — рассказалаАнна Бурячкова, выступившая не только режиссером, но и соавтором сценария фильма.

Главные роли в ленте сыграли украинские актеры Алина Чебан, Захар Шадрин, Елизавета Целик, Артур Алиев, Арсений Марков, Влад Михальчук и Дарья Жихарская. Также эпизодическую роль в фильме исполнила актриса кино и театра, телеведущая Даша Малахова.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино, в копродукции Украины и Нидерландов, кинокомпанией DGTL RLGN и продакшн Rinkel Film. Дистрибьюцию фильма в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution.

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