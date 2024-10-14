Боди-хоррор "Субстанция": почему критики и зрители в шоке от нового фильма с Деми Мур

Обозреватели в восторге от игры Деми Мур, но поражены натуралистичностью и излишней жестокостью сцен в фильме.

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"Субстанция" – новый фильм французской режиссера Корали Фаржа в жанре боди-хоррора, главные роли в котором сыграли Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннис Куэйд. Картина рассказывает об оскароносной стареющей актрисе Элизабет Спаркл (Деми Мур), которая потеряла работу в день своего 50-летия из-за возраста. Чтобы вернуть молодость и красоту, она решает принимать "Субстанцию", – препарат для репликации клеток, что создает лучшую версию человека по имени Сью (Маргарет Коулли). В результате главная героиня очень сильно об этом пожалеет. На Rotten Tomatoes картина получила 91% поддержки критиков и 72% – от зрителей. Фокус собрал отзывы кинообозревателей на этот фильм.

Тори Брайзер из Metro пишет, что "Субстанция" — самый по-настоящему отвратительный фильм из просмотренных ею, который "доводит ужасы тела до крайности".

"Третий акт раскрывает поистине непредсказуемое существо из конечностей, зубов, слизи и плоти — кошмарно впечатляющее творение отдела спецэффектов, которое по-настоящему охватывает высококлассную драму и нелепость этого фильма ужасов. Вот тут-то и начинается рвота грудью, но не забудьте также увидеть струи крови и взрывы материи тела!" – пишет она.

Трейлер фильма "Субстанция"

Подытоживая свой отзыв, Брайзер отмечает, что с точки зрения отталкивающей стороны "Субстанция" – это впечатляющая попытка Фаржа и Мур принести боди-хоррор широкой аудитории.

Дульси Пирс в отзыве для Sun предупреждает: для тех, у кого Деми Мур ассоциируется с нежностью (фильм "Привидение"), после просмотра "Субстанции" этот образ будет "разбит и стерт в порошок".

"Это наименее нежный фильм, который вы увидите в этом году или, возможно, даже в этом десятилетии", – пишет она.

Во время просмотра Пирс едва сдерживалась, чтобы не уйти.

""Субстанция" хватает вас за горло и не отпускает более двух часов нагнетающего, безвкусного, кровавого, сбивающего с толку безумия. Большую часть времени я морщилась, содрогалась и изо всех сил старалась держать глаза открытыми, пока иглы неоднократно пронзали кожу, а части тела оказывались там, где им никогда не место", – говорится в рецензии.

Вместе с тем она хвалит режиссера Корали Фаржа, которая с большим остроумием представляет эту сатиру на одержимость общества красотой, и безупречную игру Деми Мур.

Бриз Райли в рецензии на фильм для Eulalie Magazine подчеркивает, что "Субстанция" – фильм не для брезгливых. По ее словам, эта картина – в равной степени едкая голливудская сатира и мрачное исследование женской ненависти к себе.

"В феминистской раздробленной сказке Фаржа мы сталкиваемся с зеркалом, которое она создала, извращенным видением Голливуда, где слава — это болезнь, красота — это наркотик, а мужчины — шуты. В течение двух часов и 20 минут есть что-то катарсически очищающее и трансцендентное в том, чтобы выдержать эту висцеральную поездку. Это чистое кино, многослойное визуальное и звуковое повествование, закрепленное поразительной, бесстрашной игрой Мур и Куэлли, – пишет в своей колонке для Tribune News Service Кэти Уолш.Она подчеркнула, что Фарж создала жуткий, смешной, трагичный, абсурдный и гротескный Гран-Гиньоль задниц и кишок.

Маргарет Куолли

"Сумасшедший и жестокий "красавичный ужас", который возносит жанр на истерически беспрецедентные высоты", – резюмирует критик.

Том Глиатто в обзоре для People отмечает, что "Субстанция" – абсурдно гротескное исследование того, как женщины подвергаются давлению, чтобы сохранить свою молодость, заставляя их платить суровую, унизительную цену.

При этом, добавляет он, роль Элизабет для Деми Мур – шанс проявить себя в комедии.

"Ей это удается. Ее игра — это нарастающий вопль паники и отчаяния, который также едко саркастичен и нелепо смешон. Это, возможно, лучшая, хотя и самая странная, работа за всю ее долгую карьеру", – отмечает критик.

Глиатто подчеркивает, что в конечном счете, ужасы тела в фильме заходят слишком далеко.

Ранее Фокус писал, что критики сказали по поводу фильма "Джокер: Безумие на двоих".