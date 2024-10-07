Сутулая правда: почему критики разгромили фильм "Джокер: Безумие на двоих"

Сиквел не только не повторил успеха первого фильма, но и рискует нивелировать предыдущие достижения.

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В Украине стартовал показ долгожданного продолжения истории Джокера с Хоакином Фениксом в главной роли – фильма "Джокер: Безумие на двоих". Несмотря на активную промокампанию картину на Западе, она уже получила разгромные отзывы критиков и самый низкий рейтинг CinemaScore в истории фильмов по комиксам. Фокус собрал отзывы о ленте, которыми известные обозреватели уже успели поделиться в сети. За первый уик-энд она собрала всего $20 миллионов при бюджете в $200 миллионов и, как ранее говорилось, обречена на провал.

Известный ресурс Rotten Tomatoes, сайт — агрегатор рецензий, где собирают обзоры фильмов и сериалов из различных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа, дал второму "Джокеру" всего 33%.

На Rotten Tomatoes критики дали картине 33% свежести Фото: скрин

Рейтинг CinemaScore – еще печальнее

"Фильм почти невыносимо длинный —– 138 минут, его посыл запутан, а включение нескольких музыкальных номеров более интригующее по концепции, чем, к сожалению, по исполнению", – пишет Сара Мишель Феттерс для MovieFreak.com. Она называет повествование режиссера и сценариста Тода Филлипса "таким же деревянным и прямолинейным, как всегда".

"Его идеи могут быть интересными, но драматическое исполнение отсутствует. Сцены не связаны. Персонажи существуют в совершенно разных мирах. Филлипс не знал бы, как передать подлинные человеческие эмоции, если бы кто-то подкрался и похлопал его по плечу. Черт, он не знал бы, как сделать мелодраматическую мыльную оперу кинематографичной, а не небрежной халтурой", – говорится в рецензии.

Критик похвалила игру Хоакина Феникса, а вот персонаж Леди Гагель Ли Куинзель Леди Гагой назвала "странно недоразвитым и недоиспользованным".

"Какой отстой! Единственное безумие (или заблуждение) в "Джокер: Безумие на двоих", – это вера в то, что я хочу провести качественное время с Артуром Флеком, жалкой фигурой, впервые сыгранной Хоакином Фениксом в 2019 году. На этот раз он встречает свою пару в лице поклонницы (Леди Гага). Она присоединяется к нему в исполнении ряда мелодий, которые могли бы составить альбом под названием "Songs for the Criminally Insane" ("Песни для душевнобольных преступников"), – говорит в своей рецензии Леонард Малтин.

Обозреватель Chicago Tribune Майкл Филлипс отмечает, что "сюжетная линия на этот раз скудна до такой степени, что ее не видно", а Том Глиатто из People называет картину "напыщенным от страданий музыкальным автоматом из ада".

"Хоакин Феникс, повторяющий свою оскароносную игру из противоречивого фильма 2019 года, хрипло пробирается сквозь ряд стандартов голосом, который может напомнить вам покойного Джо Кокера или звук стекла, превращаемого в маленькие кристаллические кусочки в мусоропроводе. Тем временем, коллега по фильму Леди Гага, эксцентричная, электрическая певица, которая бы добилась успеха в Золотой век американских мюзиклов, была призвана сбавить свою энергию, чтобы принять грязь и мрачность фильма. Это все равно, что нанять Лайзу Миннелли на роль трубочиста. В большинстве ее пения присутствует хрупкая неуверенность, как будто она не уверена, насколько сильно напрягать свой голос во время репетиции хора", – считает он.

Стефани Захарек из TIME Magazine солидарна с Филлипсом.

"Фильм может быть серьезным разочарованием и при этом не нести никакой эмоциональной нагрузки. Такова грустная, сутулая правда "Джокера: Безумие для двоих", продолжения Тодда Филлипса его взрывоопасной феерии мстителя 2019 года "Джокера". В картине так мало энергии, что она провисает на экране — она такая же обвислая, как печальные трусы психиатрической тюрьмы, которые носит ее подавленный, недокормленный герой Артур Флек, которого снова играет Хоакин Феникс. (Он получил "Оскар" за лучшую актерскую игру за свое изображение этого персонажа в первый раз.) "Безумие для двоих" несколько жестоко, с несколькими избиениями за кадром и одной-двумя фантастическими перестрелками, но она и близко не стоит с невозмутимым, шокирующим "посмотрите, как пуст наш мир сегодня" нигилизмом предыдущего фильма", – резюмирует она.

Трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Фильм "Джокер" 2019 года получил похвалу и положительные отзывы как критиков, так и зрителей и выиграл "Золотого льва" на 76-м Венецианском международном кинофестивале. Хоакин награжден "Оскаром" за лучшую мужскую роль за роль Джокера (Артура Флека), а картина – за лучшую оригинальную музыку.

Сиквел также был показан на Венецианском международном кинофестивале в сентябре прошлого года.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага пришла на премьеру "Джокера" с женихом.