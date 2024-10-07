Сутула правда: чому критики розгромили фільм "Джокер: Божевілля на двох"

Сиквел не тільки не повторив успіху першого фільму, а й ризикує нівелювати попередні досягнення.

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В Україні стартував показ довгоочікуваного продовження історії Джокера з Хоакіном Феніксом у головній ролі — фільму "Джокер: Божевілля на двох". Незважаючи на активну промокампанію картини на Заході, вона вже отримала розгромні відгуки критиків і найнижчий рейтинг CinemaScore в історії фільмів за коміксами. Фокус зібрав відгуки про стрічку, якими відомі оглядачі вже встигли поділитися в мережі. За перший вікенд вона зібрала лише $20 мільйонів за бюджету в $200 мільйонів і, як раніше говорилося, приречена на провал.

Відомий ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензій, де збирають огляди фільмів і серіалів із різних видань, інформацію про фільми та новини кінематографа, дав другому "Джокеру" лише 33%.

На Rotten Tomatoes критики дали картині 33% свіжості Фото: скрін

Рейтинг CinemaScore — ще сумніший

"Фільм майже нестерпно довгий – 138 хвилин, його посил заплутаний, а включення кількох музичних номерів більш інтригуюче за концепцією, ніж, на жаль, за виконанням", — пише Сара Мішель Феттерс для MovieFreak.com. Вона називає розповідь режисера і сценариста Тода Філліпса "такою ж дерев'яною і прямолінійною, як завжди".

"Його ідеї можуть бути цікавими, але драматичне виконання відсутнє. Сцени не пов'язані. Персонажі існують в абсолютно різних світах. Філліпс не знав би, як передати справжні людські емоції, якби хтось підкрався і поплескав його по плечу. Чорт, він не знав би, як зробити мелодраматичну мильну оперу кінематографічною, а не недбалою халтурою", — йдеться в рецензії.

Критикиня похвалила гру Хоакіна Фенікса, а ось персонаж Леді Гагель Лі Квінзель Леді Гагою назвала "дивно недорозвиненим і недовикористаним".

"Який відстій! Єдине безумство (або омана) в "Джокер: Божевілля на двох", — це віра в те, що я хочу провести якісний час з Артуром Флеком, жалюгідною фігурою, вперше зіграною Хоакіном Феніксом 2019 року. Цього разу він зустрічає свою пару в особі шанувальниці (Леді Гага). Вона приєднується до нього у виконанні низки мелодій, які могли б скласти альбом під назвою "Songs for the Criminally Insane" ("Пісні для душевнохворих злочинців"), — каже у своїй рецензії Леонард Малтін.

Оглядач Chicago Tribune Майкл Філліпс зазначає, що "сюжетна лінія цього разу мізерна настільки, що її не видно", а Том Гліатто з People називає картину "пихатим від страждань музичним автоматом із пекла".

"Хоакін Фенікс, який повторює свою оскароносну гру із суперечливого фільму 2019 року, хрипко пробирається крізь низку стандартів голосом, що може нагадати вам покійного Джо Кокера або звук скла, яке перетворюється на маленькі кристалічні шматочки в сміттєпроводі. Тим часом, колега по фільму Леді Гага, ексцентрична, електрична співачка, яка б досягла успіху в Золотий вік американських мюзиклів, була покликана зменшити свою енергію, щоб прийняти бруд і похмурість фільму. Це все одно, що найняти Лайзу Міннеллі на роль сажотруса. У більшості її співів присутня тендітна невпевненість, ніби вона не впевнена, наскільки сильно напружувати свій голос під час репетиції хору", — вважає він.

Стефані Захарек з TIME Magazine солідарна з Філліпсом.

"Фільм може бути серйозним розчаруванням і при цьому не нести жодного емоційного навантаження. Така сумна, сутула правда "Джокера: Божевілля для двох", продовження Тодда Філліпса його вибухонебезпечної феєрії месника 2019 року "Джокера". У картині так мало енергії, що вона провисає на екрані — вона така ж обвисла, як сумні труси психіатричної в'язниці, які носить її пригнічений, недогодований герой Артур Флек, якого знову грає Хоакін Фенікс. (Він отримав "Оскара" за найкращу акторську гру за своє зображення цього персонажа вперше). "Божевілля для двох" дещо жорстоке, з кількома побиттями за кадром та однією-двома фантастичними перестрілками, але воно й близько не стоїть із незворушним, шокувальним "подивіться, який порожній наш світ сьогодні" нігілізмом попереднього фільму", — резюмує вона.

Трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Фільм "Джокер" 2019 року здобув похвалу і схвальні відгуки як критиків, так і глядачів і виграв "Золотого лева" на 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Хоакін нагороджений "Оскаром" за найкращу чоловічу роль за роль Джокера (Артура Флека), а картина — за найкращу оригінальну музику.

Сиквел також був показаний на Венеціанському міжнародному кінофестивалі у вересні минулого року.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага прийшла на прем'єру "Джокера" з нареченим.