"Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом: почему ленту за $ 200 млн ждет неминуемый провал

Фокус укажет на несколько причин, почему новый "Джокер" неминуемо пойдет ко дну: авторами фильма образ Джокера был в корне неверно переосмыслен.

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3 октября фильм "Джокер: Безумие на двоих" вышел на экраны Украины. В сентябре была его громкая премьера в Венеции, но ни зрителей, ни прессу новая картина не впечатлила. Однако после того как "Джокер" 2019 года при бюджете в $70 млн собрал более $ 1 млрд (в арсенале "Золотой Лев" и два "Оскара"), то в "Джокер: Безумие на двоих" продюсерами было отчаянно смело вложено – $200 млн. На IMDb у второй части "Джокера" – всего 5,6 – такие же крайне посредственные оценки критиков на других ресурсах. Может лента коммерчески свое возьмет? Вряд ли. Фокус назовет несколько системных ошибок, из-за которых ленту, скорее всего, ждет неминуемый провал.

В чем была фишка "Джокера" 2019, снятого по мотивам комиксов? В том, что в нем, собственно, не было ничего комиксного: гротескного и фантастического. Суперзлодея Джокера, врага Бэтмена, воплощали на экране лучшие голливудские актеры: Джек Николсона ("Бэтмен" Тима Бертона 1989 года) и Хит Леджера ("Темный рыцарь" Кристофера Нолана 2008 года).

Неожиданный ход

Смех от Джека Николсона – это был такой зловещий хохот, когда его темный герой творил какую-нибудь гадость. Мы не знали, от чего этот человек превратился в преступное чудовище? Авторы "Джокера" решили внести ясность в этот вопрос.

Режиссер Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе") вместе со сценаристом Скоттом Сильвером освежили подход к комиксам и выдали совершенно реалистическую историю, где смех в исполнении Хоакина Феникса будет уже не зловещим, как у преступника в исполнении Николсона, а реакцией на насилие психически больного человека. Это была революционная идея – именно она произвела на свет новую удивительную историю. Получился не безумный гений криминального мира, а душевнобольной клоун-неудачник, который с детства терпел издевательства и избиения.

Артур Флек жил в однокомнатной квартире с матерью-одиночкой, которая не препятствовала издевательствам над ребенком своим любовникам. Но все это мы узнаем не сразу. Поначалу кажется, что в доме живут любящие друг друга сын и мать. Она рассказывает, что на самом деле — он сын мэра ( классическое "Твой папа-летчик"). У Артура Флека немало психических отклонений, поэтому он пользуется социальными дотациями – в виде еженедельной порции таблеток. Работает детским клоуном по вызову. Мечтает стать стендап-комиком, но шутки у него получаются неостроумными.

Позднее мы понимаем, что и его смех – в ответ на избиения и маска клоуна – эта пассивная защита от несправедливого мира. После попытки избить его тремя пьяными подонками (Флекс засмеялся в вагоне метро в ответ на их попытку грязно приставать к одинокой девушке) он выхватывает пистолет и укладывает всех троих. Пистолет ему дал коллега, когда Артура избили накануне подростки. Пассивная форма защиты у Артура перешла в активную – и стала набирать силу. Выяснив, что все мать врала про мэра – он убивает и ее.

Мститель становится народным

"Добреньким" Артуру не получилось быть в этом мире – в таком состоянии Флек беззащитен. А с пистолетом, "злой" Джокер — уже не только может защитить себя, но и отомстить всем обидчикам, включая родительницу. Далее он убивает своего кумира Мюррея Франклинна (Роберт Де Ниро) в прямом эфире телешоу, когда тот пренебрежительно высказался о нем.

Происходит еще несколько убийств и злая сила внутри Флека, растет, максимально трансформируя его в Джокера – мстителя за всех угнетенных. Он танцует на лестнице – такими несколько своеобразными движениями психически больного, но в целом – не без изящества. В его манерах появилась уверенность в себе. Он – орудие возмездия. На улицах возникли толпы в масках Джокера – начинаются стихийные революционные волнения.

Флека ловят и помещают в палату психлечебницы "Аркхем", но он и там продолжает смеяться, а заодно — убьет врача. Это очень сильная трансформационная история.

После бешенного успеха "Джокера" продюсеры, понятно, не давали покоя Тодду Филлипсу: давай продолжение. А тут Хоакин Феникс позвонил ему и сообщил, что видел во сне поющего Джокера.

Уроки пения

Что произошло? Талантливейший артист Феникс влюбился по-актерски в своего персонажа. Так что он уже ему снился. Так часто бывает с актерами. Однако Тодд серьезно вцепился в идею поющего Джокера и отсюда возникла идея мюзикла, привлечение в проект Леди Гаги и все, все, все.

Но разве верен изначальный посыл, что психически больные люди хорошо могут петь? Есть такие практики? Да, петь хором. Хорошо? Вряд ли, просто терапевтическое действие идет за счет коллективного исполнения: если кто-то поет фальшиво, то в общем хоре его не слышно. А тут вдруг, уже в психиатрической больнице закрытого типа, Артур начинает петь. Соло. Эдакая звезда. При том, что в первой части не было и намека на эту его привычку ( в вот танцевать душевно больные – кстати неплохо могут, что бывает видно даже на ярмарках, когда под музыку из динамиков пустится в пляс какой-то, как видно, не слишком психически здоровый человек). Изначально возник не естественная для Артура Флека предпосылка, что он – офигенный певец-любитель. Но ведь сила первого фильма была как раз наоборот – что там была полностью убрана фантастичность и гротесковость, свойственные комиксам.

Фильм "Джокер-2" превратился в бесконечное вокальное шоу

Тут же на это крайне вольное допущение – появляется другой не совсем внятный и бесконечно поющий персонаж Леди Гаги. Ее Харли Квинн – выдающая себя за больную докторша, которая легла в закрытое психо-заведение с дальним прицелом — стать ближе к Джокеру, о котором показали телефильм. И в этой полутюрьме-полупсихушке она втирается в доверие к Артуру. Она влюблена в него, точнее в его образ Джокера. Не смотря на то, что она из благополучной семьи, она честолюбиво хочет вылезти наверх, "подключившись" к этому антигерою.

Леди Гага примерила на себя образ Джокера

Хоакин и Гага начинают исполнять дуэтом кучу песен — как бы в снах Флека. Конечно, Гага поет профессионально, но такое нагромождение вставных вокальных номеров растягивает до невозможности и без того затянутый (2 часа 18 минут) хронометраж картины.

Удар по тормозам

Далее будет суд на Артуром, где выясняется насколько в его сознании Джокер – фантазия или "это другой человек, живущий внутри Флека". Не будем сливать подробности, но происходит еще одна системная ошибка авторов: постепенно как бы Артур начинает отказываться от Джокера.

Если чему и учит фильм – так это тому, что сворачивать с однажды с выбранного, пусть революционного пути – чревато.