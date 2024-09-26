Леди Гага пришла на премьеру "Джокера" с женихом (фото)

Долгожданная премьера второй части истории об Артуре Флеке ожидается 3 октября 2024 года. К Хоакину Фениксу на экране присоединилась Леди Гага, исполнив роль Харли Квинн.

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Американская певица и актриса Леди Гага пришла на премьеру продолжения "Джокера" со своим женихом Майклом Полански. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана, ее избранник и другие актеры долгожданной картины посетили мероприятие в Лондоне.

Леди Гага сыграла главную роль Харли Квинн в психологическом триллере, в котором Хоакин Феникс повторяет свою роль Джокера — будущего врага Бэтмена.

Прибыв на CIneworld Leicester Square вместе с женихом Майклом Полански, певица позировала в сшитом на заказ платье от Celine. Структурированный красный наряд имел эффектные подплечники и глубокое декольте, которые подчеркивали ее фигуру.

Майкл Полански и Леди Гага Фото: Getty Images

Также знаменитость продемонстрировала свои окрашенные в красный цвет пряди в коротком стиле и сделала эффектный макияж с блестками на одной стороне лица.

Тем временем Майкл Полански был в черном костюме, белой рубашке и галстуке, обнимая свою будущую жену, с которой они обручились.

А исполнитель главной роли Джокера Хоакин Феникс пришел на британскую премьеру в черном пиджаке, белой рубашке, темных брюках и галстуке.

Леди Гага и Хоакин Феникс Фото: Getty Images

Долгожданное продолжение фильма "Джокер", который получил премию "Оскар" 2019 года и заработал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате выйдет на экраны 3 октября 2024 года.

"Борясь со своей двойной идентичностью, Артур не только наталкивается на настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была в нем", — говорится в пресс-релизе картины.

Напомним, Хоакин Феникс пришел на красную дорожку Венецианского фестиваля с сестрой.

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