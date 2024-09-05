Хоакин Феникс вышел на красную дорожку Венецианского кинофестиваля со своей сестрой (фото)

Для исполнения роли в новом фильме о Джокере, Хоакину Фениксу снова пришлось сбросить лишний вес. Выход картины на экраны запланирован на 4 октября.

Related video

Американский актер Хоакин Феникс вместе со своей сестрой Рейн 4 сентября вышел на красную дорожку премьеры фильма "Джокер: Безумие для двоих", сообщает Daily Mail.

Присутствуя на мероприятии, которое проходило в рамках 81-го Венецианского международного кинофестиваля, брат и сестра, мило улыбаясь, позировали для фотографий в Sala Grande. Для долгожданного события актер надел элегантный черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку. Свой образ звезда "Гладиатора" дополнил черными лаковыми туфлями и солнцезащитными очками.

Его 51-летняя сестра Рейн была одета в коричневое бархатное платье в пол с длинными рукавами. Она надела стильные большие солнцезащитные очки и распустила каштановые волосы, позируя со своим братом.

Хоакин Феникс со своей сестрой Рейн Фото: Getty Images

В фильме "Безумие для двоих" 49-летний Хоакин вновь сыграл роль Артура Флека (Джокера. — Ред.). Премьера фильма запланирована на 4 октября.

Фильм является долгожданным продолжением отмеченного премией "Оскар" фильма 2019 года "Джокер", который собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов и остается самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. По сюжету во второй части картины Артур Флек содержится в лечебнице Аркхэм в ожидании суда за свои преступления, совершенные в качестве Джокера. "Борясь со своей двойной личностью, Артур не только находит настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него", — говорится в пресс-релизе.

В последний раз, когда Хоакин играл Артура Флека, ему пришлось сбросить 19 килограмм. Он сидел на диете из салата, спаржи и яблок. Теперь, пять лет спустя, он снова вернулся к роли. Актер сказал, что ему пришлось сбросить почти столько же веса еще раз.

Выступая на Венецианском кинофестивале, он сказал: "Я не буду рассказывать о деталях диеты, потому что, по-моему, никто не хочет этого слышать. Но в этот раз все оказалось немного сложнее, потому что нам пришлось много репетировать, а в прошлый раз у меня их не было… мне сейчас 49, наверное, мне не стоит этого делать снова. Наверное, для меня это конец. Это становится твоей навязчивой идеей, потому что ты все время работаешь над тем, чтобы достичь определенного веса. К концу этого забега я был так уставшим от себя и злым на себя за то, что придавал этому столько значения…".

Напомним, 10 августа Фокус писал о том, что Хоакин Феникс всего за 5 дней до начала съемок отказался от новой роли.