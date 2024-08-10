Хоакин Феникс всего за 5 дней до начала съемок отказался от новой роли: что известно (фото)

Хоакин Феникс достиг многих высот в своей карьере. Всемирную известность ему принесла роль римского императора Коммода в фильме "Гладиатор". Актер — лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми".

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Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс в последнюю минуту отказался от своего нового кинопроекта, из-за чего фильм оказался под угрозой полной отмены, сообщает Dead Line.

49-летний обладатель премии "Оскар" должен был сыграть главную роль в картине о гей-романе режиссера Тодда Хейнса. Однако, по информации журналистов, актер якобы "струсил" и внезапно покинул проект всего за пять дней до начала съемок.

"Производство мертво, а не приостановлено, поскольку нет планов проводить новый кастинг на роль, которая предназначалась лауреату "Оскара". Членам съемочной группы на съемочной площадке в Гвадалахаре, Мексика, необходимо выплатить деньги", — говорится в публикации.

Уход звезды "Переступить черту" стал ударом для продюсеров, так как на его роль нельзя найти другого актера, поскольку фильм был представлен дистрибьюторам с Фениксом в главной роли, и это была главная причина, по которой фильм был продан.

Актер Хоакин Феникс со своей женой Руни Марой Фото: Getty Images

Известно, что Хоакин принимал активное участие в написании сценария вместе с Хейнсом и Джоном Рэймондом. Фильм повествует о двух влюбленных мужчинах, одного из которых играет Феникс. По сюжету действия разворачиваются в 1930-х годах, герои картины уезжают из Калифорнии в Мексику. Продюсеры фильма Кристин Вашон и Пэм Коффлер не сообщают никаких подробностей о том, что побудило Феникса отказаться от съемок. Ходят слухи, что в этом фильме было немало острых сцен и сама "тема фильма сыграла свою роль".

Ранее, 3 апреля 2023 года, сообщалось, что Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма "Все страхи Бо" во время эмоционально напряженной сцены.