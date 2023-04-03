Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма "Все страхи Бо"

Что интересно, плохо знаменитому актеру стало в чужом кадре.

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Сценарист и режиссер Ари Астер рассказал во время вопросов и ответов, которые модерировала Эмма Стоун на неожиданном показе фильма в Нью-Йорке, что 48-летний актер Хоакин Феникс потерял сознание на съемочной площадке во время эмоционально напряженной сцены. Об этом сообщает Deadline.

"Была сцена, которая была очень напряженной для Пэтти Люпон, и это был кадр, который был на Пэтти, а не на нем, и вдруг он выпал из кадра, — сказал Ари Астер. — Я был очень зол, потому что это был действительно хороший дубль. Это было запутанно, поэтому я свернул за угол, и он потерял сознание. Я знал, что это плохо, потому что он позволял людям прикасаться к нему, и люди ухаживали за ним, а он позволял это. Это очень поэтично, что он рухнул в чужом кадре".

В январе A24 выпустила официальный трейлер "Все страхи Бо", первого фильма Астера после "Солнцестояния" 2019 года, в котором рассказывается о главном герое Феникса Бо в течение длительного периода его жизни.

Официальный логлайн фильма, намекающий на "смелый и изобретательно развратный" стиль Астера, гласит, что "Все страхи Бо" — это "новая эпическая одиссея", в которой Бо, описываемый как параноик, отправляется в путешествие, чтобы "вернуться домой к своим матери", которую играет 73-летняя Люпон.

Напомним, в Сети появился первый кадр из нового фильма про Джокера, вечного противника супергероя Бэтмена. Это будет сиквел нашумевшего фильма с Хоакином Фениксом, который стал настоящей сенсацией в 2019 году. Режиссер Тодд Филлипс поделился снимком с Харли Квинн, роль которой исполнит Леди Гага.

Также Фокус писал, что Хоакин Феникс предстал в образе французского императора.