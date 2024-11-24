Ученые показали, как выглядит тело человека под очень мощным микроскопом (фото)

Новые изображения могут помочь в диагностике и лечении разных болезней.

Что если бы можно было увидеть каждую часть нашего организма в мельчайших деталях, вплоть до генов и клеток, из которых состоят все внутренние органы? Ученые находятся на пути к созданию каталога, известного как "Атлас клеток человека". Результаты нового исследования, во время которого ученым удалось сделать очень детальные снимки частей человеческого тела, опубликованы в журнале Nature, пишет Science Focus.

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По словам авторов исследования, "Атлас клеток человека", можно сравнить с GPS-навигатором в автомобиле, но он предназначен для клеток человеческого тела и содержит информацию о том, как они меняются с течением времени. Новое исследование может дать ответ то, как на самом деле формируются кости и как развиваются артрит и другие болезни.

Ученые уже собрали информацию о более чем 100 миллионах клеток в теле человека, но надеются, что в итоговой версии "Атлас клеток человека" будет содержать информацию о миллиардах клеток.

По словам авторов исследования, с помощью такого каталога можно улучшить понимание конкретных генов и типов клеток в тканях органов, что позволит лучше диагностировать разные болезни и может помочь в разработке новых лекарств для их лечения.

Одним из важных достижений нового исследования является получение новых данных о пищеварительной системе человека. Ученые объединили данные о 1,6 млн клеток и создали сложную карту клеток, которые находятся в кишечнике. В частности, ученые определили их типы, расположение и то, как эти клетки взаимодействуют с телом человека. На сегодняшний день самая полная карта клеток такого рода из когда-либо созданных.

Для идентификации клеток ученые использовали очень мощные микроскопы, компьютерный анализ и помощь искусственного интеллекта. Ученые считают, что с помощью созданного каталога клеток можно диагностировать болезни, если сравнить текущие данные, с теми, что есть в карте клеток.

В ходе исследования ученые сделали много захватывающих очень детальных изображений разных частей тела, но одними из самых лучших являются эти две фотографии.

На снимке ниже показан чрезвычайно сильно увеличенный вид легочной ткани в организме человека. С помощью подобных изображений можно в том числе лучше изучить, как легкие реагируют на COVID-19.

Сильно увеличенный вид легочной ткани в организме человека Фото: Science Focus

На следующем изображении, которое можно увидеть ниже, показан тонкий кишечник человека в мельчайших деталях. Этот орган имеет длину примерно 7 метров и играет ключевую роль в расщеплении пищи.

Тонкий кишечник человека в мельчайших деталях Фото: Science Focus

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