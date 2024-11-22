Найти колыбель человечества: почему ученые так и не могут обнаружить отправную точку

Происхождение человечества издавна интриговало исследователей, и много дискуссий велось вокруг того, где впервые появились современные люди, Homo sapiens. Тем не менее, среди теорий есть те, которые выделяются больше всего.

Самая распространенная теория "выходцев из Африки", утверждает, что люди появились на африканском континенте между 200 000 и 300 000 лет назад, прежде чем распространиться по всему миру. Однако определение точного места происхождения остается спорным, поскольку есть данные, указывающие на сложную и взаимосвязанную родословную, пишет IFLScience.

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Некоторые ученые предполагают, что прародина всех людей находится к югу от реки Замбези на территории современной Ботсваны. Проанализировав линию митохондриальной ДНК L0 у 1 217 человек, исследователи определили палео-болото Макгадикгади-Окаванго как ключевой участок. Некогда огромное озеро, вдвое больше озера Виктория, превратилось в плодородную водно-болотную местность около 200 000 лет назад.

Согласно исследованию, первые люди жили здесь примерно 70 000 лет, прежде чем климатические изменения вызвали миграцию по влажным "зеленым коридорам" в другие части Африки и за ее пределы. Хотя исследование привлекло значительное внимание, некоторые эксперты поставили под сомнение его выводы. Скептики утверждали, что полагание только на ограниченные генетические данные может упростить сложное прошлое человечества.

Ранние скелеты, например, найденные в Эфиопии и других частях Восточной Африки, предоставляют убедительные доказательства восточного происхождения. Эти места принесли важные находки, связанные как с Homo sapiens, так и с вымершими человеческими видами, что еще раз указывает на важность региона в формировании нашей эволюционной истории.

Неожиданные открытия также усложнили нарратив. В Марокко древнейшие из известных останков Homo sapiens, которым 315 000 лет, поставили вопрос о степени развития человечества в Африке. Хотя мало кто из экспертов утверждает о североафриканском происхождении, такие находки свидетельствуют о том, что ранние люди могли эволюционировать в разных регионах континента, а не в одной "колыбели человечества".

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Вместо того, чтобы возникнуть из одной популяции в одном месте, современные люди, вероятно, появились из взаимосвязанных групп, разбросанных по всей Африке, которые время от времени скрещивались и обменивались признаками. Южная и восточная Африка выделяются как важные регионы в этом рассказе, но полная картина остается неизвестной.

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