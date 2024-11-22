Одно из крупнейших массовых захоронений: археологи нашли средневековую братскую могилу (фото)

Археологи обнаружили останки 123 человек, похороненных в саду Лестерского собора. Сначала ученые считали, что умершие были жертвами чумы, однако не все так просто.

Во время раскопок в саду Лестерского собора, Англия, археологи обнаружили одно из крупнейших средневековых массовых захоронений, когда-либо зафиксированных в Великобритании. Исследователи обнаружили останки 123 человек, которых, судя по всему, хоронили в три этапа, пишет Arkeonews.

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Сначала эксперты предполагали, что останки из этого захоронения были жертвами "Черной смерти". Однако радиоуглеродный анализ показал, что захоронение предшествует печально известной пандемии примерно на 150 лет. Это побудило исследователей изучить альтернативные объяснения внезапной массовой гибели людей.

Команда обнаружила признаки того, что захоронение происходило в три быстрых этапа Фото: Mathew Morris / ULAS

Команда под руководством Мэтью Морриса из Археологической службы Лестерского университета обнаружила признаки того, что захоронение происходило в три быстрых этапа. По словам Морриса, тела перевозили на телегах и быстро складывали в яму, что свидетельствует о срочной реакции на событие с массовыми жертвами. Он подсчитал, что захороненные составляют около 5% средневекового населения Лестера того времени.

Исторические тексты, такие как Англосаксонские хроники, часто упоминают периоды голода, болезней и массовой смертности в Англии между X и XII веками. Эти свидетельства совпадают с хронологией, предложенной радиоуглеродным датированием, что подтверждает возможность того, что причиной смертей могли быть мор или голод. Образцы из останков были отправлены в Институт Фрэнсиса Крика в Лондоне для дальнейшего анализа, чтобы определить, могли ли быть причастны патогенные микроорганизмы.

Отсутствие остатков одежды свидетельствует о том, что с телами обращались сознательно, придерживаясь организованных гражданских обычаев даже в чрезвычайных ситуациях. Это открытие опирается на богатую археологическую историю Лестерского собора, в частности, на находку 2012 года останков короля Ричарда III на соседней автостоянке.

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Лестерский собор, древний молитвенный дом и выдающийся туристический объект, снова привлек к себе внимание, когда в 2015 году в нем перезахоронили останки Ричарда III. Недавние раскопки, которые обнаружили почти 1200 захоронений, охватывающих восемь веков, открывают необычайное окно в исторический и культурный ландшафт Лестера.

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