Особая находка: в Турции археологи обнаружили ценный артефакт (фото)

Во время раскопок в крепости Кеф археологи обнаружили древнюю печать, которая, по мнению ученых, принадлежала знатной особе. К такой теории побуждает необычный материал артефакта.

В древней крепости Кеф на юго-востоке Турции обнаружили древнюю алебастровую печать, которая, как полагают, происходит из Ассирийской империи и, вероятно, принадлежала знатной особе. Это место, построенное урартами, продолжает приносить ценные артефакты, которые дают представление о древних цивилизациях, пишет Arkeonews.

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Это место, построенное урартами, продолжает приносить ценные артефакты, которые дают представление о древних цивилизациях Фото: Harun Nacar/AA

Расположенную на высоте 2 300 метров, крепость Кеф построил урартский царь Руса II, который правил между 685 и 645 годами до нашей эры. Известный своими архитектурными проектами, он основал за время своего правления четыре значительных города, а крепость Кеф стала важнейшим компонентом этой сети.

Ее стратегическое расположение позволяло контролировать торговые пути и иметь панорамный вид на окружающий регион. Недавние археологические исследования под руководством доцента Исмаила Кошкуна из Университета Ван Юзюнджу Йил свидетельствуют об историческом значении этого места.

Особенно невероятной находкой является алебастровая печать в форме пуговицы со сложными фигурами с обеих сторон. Материал и мастерство изготовления позволяют предположить, что это импортный артефакт, который, вероятно, происходит из Ассирийской империи. Кошкун отметил уникальность печати, отметив, что алебастр является редким материалом в этом регионе, что еще больше свидетельствует о вероятной связи со знатной личностью.

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Такие находки не только углубляют понимание истории Урарту, но и обогащают культурное наследие региона. Поскольку раскопки продолжаются, исследователи сохраняют оптимизм относительно обнаружения новых артефактов, которые смогут раскрыть сложные отношения и обмены между древними цивилизациями.

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