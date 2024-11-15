Здесь ходили римляне: на юго-востоке Лондона нашли часть древней дороги (фото)
В Лондоне археологи обнаружили остатки 2000-летней римской дороги. Она считалась одной из важнейших дорог в Британии, однако из-за застройки было трудно обнаружить, где именно проходил маршрут.
Недавно археологи обнаружили большой участок римской дороги под Олд Кент Роуд на юго-востоке Лондона. Эта древняя дорога, которая почти 2000 лет, была частью важного маршрута, соединявшего римский порт Дувр с Лондоном и далее, в Вест-Мидлендс, пишет Arkeonews.
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Эта дорога, построенная вскоре после римского вторжения в Британию в 43 году нашей эры, долгое время считалась одной из важнейших римских дорог в Британии. Несмотря на ее историческую важность, из-за многовековой городской застройки обнаружить точные свидетельства ее маршрута было сложно.
Однако эта находка является первым физическим доказательством ее существования непосредственно под современной дорогой Олд Кент Роуд.
Доктор Крис Констебл, ответственный за археологию в Саутворкском совете, отметил: "Степень сохранности дороги впечатляет. Мы надеемся, что этот проект даст ответы на некоторые другие археологические вопросы в районе".
Сегмент дороги нашла команда Музея археологии Лондона (MOLA), которая открыла хорошо сохранившийся участок к югу от перекрестка Олд Кент Роуд с Илдертон Роуд. Размером 6 метров в ширину и почти метр в высоту, он имеет четко выраженные строительные слои.
Они включают уплотненную гравийную основу, два слоя мела и последний слой утрамбованного песка и гравия. Эксперты считают, что первоначальная поверхность, которая сейчас утрачена, была бы подобной по составу и уровню современной дороге.
Джиллиан Кинг из RPS Consulting Ltd описала открытие как "ключевую находку для археологических исследований в Лондоне", отметив его важность для переосмысления понимания римских дорожных сетей и строительных технологий.
Руководитель проекта MOLA Дэйв Тейлор обратил внимание на устойчивость дороги, отметив: "Удивительно, что этот участок дороги сохранился в течение почти 2 000 лет".
Эта находка вскоре будет отмечена знаком на соседнем мосту Олд Кент Роуд, который будет напоминать посетителям о долговечном наследии римской инженерии.
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