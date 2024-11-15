Здесь ходили римляне: на юго-востоке Лондона нашли часть древней дороги (фото)

В Лондоне археологи обнаружили остатки 2000-летней римской дороги. Она считалась одной из важнейших дорог в Британии, однако из-за застройки было трудно обнаружить, где именно проходил маршрут.

Недавно археологи обнаружили большой участок римской дороги под Олд Кент Роуд на юго-востоке Лондона. Эта древняя дорога, которая почти 2000 лет, была частью важного маршрута, соединявшего римский порт Дувр с Лондоном и далее, в Вест-Мидлендс, пишет Arkeonews.

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Эта дорога, построенная вскоре после римского вторжения в Британию в 43 году нашей эры, долгое время считалась одной из важнейших римских дорог в Британии. Несмотря на ее историческую важность, из-за многовековой городской застройки обнаружить точные свидетельства ее маршрута было сложно.

Недавно археологи обнаружили большой участок римской дороги под Олд Кент Роуд на юго-востоке Лондона Фото: Southwark Council

Однако эта находка является первым физическим доказательством ее существования непосредственно под современной дорогой Олд Кент Роуд.

Доктор Крис Констебл, ответственный за археологию в Саутворкском совете, отметил: "Степень сохранности дороги впечатляет. Мы надеемся, что этот проект даст ответы на некоторые другие археологические вопросы в районе".

Сегмент дороги нашла команда Музея археологии Лондона (MOLA), которая открыла хорошо сохранившийся участок к югу от перекрестка Олд Кент Роуд с Илдертон Роуд. Размером 6 метров в ширину и почти метр в высоту, он имеет четко выраженные строительные слои.

Они включают уплотненную гравийную основу, два слоя мела и последний слой утрамбованного песка и гравия. Эксперты считают, что первоначальная поверхность, которая сейчас утрачена, была бы подобной по составу и уровню современной дороге.

Джиллиан Кинг из RPS Consulting Ltd описала открытие как "ключевую находку для археологических исследований в Лондоне", отметив его важность для переосмысления понимания римских дорожных сетей и строительных технологий.

Руководитель проекта MOLA Дэйв Тейлор обратил внимание на устойчивость дороги, отметив: "Удивительно, что этот участок дороги сохранился в течение почти 2 000 лет".

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Эта находка вскоре будет отмечена знаком на соседнем мосту Олд Кент Роуд, который будет напоминать посетителям о долговечном наследии римской инженерии.

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