В мире таких только два: турецкие археологи сделали невероятное открытие (фото)

Исследователи обнаружили уникальный амулет в Анатолии, который мог принадлежать древнему воину. До сих пор было известно только об одном таком артефакте, который обнаружили несколько лет назад в Израиле.

Во время недавних раскопок в древнем городе Адрианополи, Турция, археологи нашли амулет V века н. э. с изображением пророка Соломона на коне, который пронзает копьем демона. Это важное открытие демонстрирует историческое и религиозное значение региона, пишет Arkeonews.

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Адрианополь был заселен в течение позднего энеолита, римского и ранневизантийского периодов. Раскопки под руководством доцента Эрсина Челикбаша с факультета литературы Университета Карабюк имеют целью раскрыть богатое прошлое города.

Рассказывая о находке, исследователь выделил артефакт как амулет-подвеску с надписями и изображениями, имеющими большое значение для анатолийской археологии. Он отметил его уникальность, поскольку подобные предметы в этом регионе ранее не находили.

Во время недавних раскопок в древнем городе Адрианополи, Турция, археологи нашли амулет V века н. э. Фото: Karabük University

На амулете изображен пророк Соломон — важная фигура в иудаизме, христианстве и исламе. В этом артефакте Соломон показан как воин, побеждающий зло, что согласуется с историческим и религиозным представлением о нем как о правителе и командующем армиями.

На амулете также имеется надпись: "Наш Господь победил зло", что усиливает его связь с темами божественной защиты и триумфа. На обратной стороне изображены имена четырех ангелов — Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила, что усиливает его религиозное значение.

Исследователь отметил, что находка в Адрианополе связана с военной историей города, о чем ранее свидетельствовали находки, которые указывали на присутствие кавалерийского подразделения. Он предполагает, что амулет принадлежал одному из римских или византийских воинов, которые там дислоцировались.

Более того, эта находка связывает Анатолию с более широким религиозным нарративом, поскольку подобный артефакт обнаружили только в Израиле.

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Присутствие этих амулетов в отдаленных местах свидетельствует об исторической важности региона как религиозного и культурного центра. Эта находка способствует пониманию разнообразного исторического и духовного наследия Анатолии, подтверждая его важность.

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