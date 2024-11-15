У світі таких тільки два: турецькі археологи зробили неймовірне відкриття (фото)

Дослідники виявили унікальний амулет в Анатолії, який міг належати давньому воїну. Досі було відомо тільки про один такий артефакт, який виявили кілька років тому в Ізраїлі.

Під час нещодавніх розкопок у стародавньому місті Адріанополі, Туреччина, археологи знайшли амулет V століття н. е. із зображенням пророка Соломона на коні, який пронизує списом демона. Це важливе відкриття демонструє на історичне та релігійне значення регіону, пише Arkeonews.

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Адріанополь був заселений впродовж пізнього енеоліту, римського та ранньовізантійського періодів. Розкопки під керівництвом доцента Ерсіна Челікбаша з факультету літератури Університету Карабюк мають на меті розкрити багате минуле міста.

Розповідаючи про знахідку, дослідник виділив артефакт як амулет-підвіску з написами та зображеннями, що мають велике значення для анатолійської археології. Він наголосив на його унікальності, оскільки подібні предмети в цьому регіоні раніше не знаходили.

Під час нещодавніх розкопок у стародавньому місті Адріанополі, Туреччина, археологи знайшли амулет V століття н. е. Фото: Karabük University

На амулеті зображено пророка Соломона — важливу постать у юдаїзмі, християнстві та ісламі. У цьому артефакті Соломон показаний як воїн, який перемагає зло, що узгоджується з історичним і релігійним уявленням про нього як про правителя і командувача арміями.

На амулеті також є напис: "Наш Господь переміг зло", що посилює його зв'язок з темами божественного захисту і тріумфу. На зворотному боці зображені імена чотирьох ангелів — Азраїла, Гавриїла, Михаїла та Ісрафіла, що посилює його релігійне значення.

Дослідник зазначив, що знахідка в Адріанополі пов'язана з військовою історією міста, про що раніше свідчили знахідки, які вказували на присутність кавалерійського підрозділу. Він припускає, що амулет належав одному з римських чи візантійських воїнів, які там дислокувалися.

Щобільше, ця знахідка пов'язує Анатолію з ширшим релігійним наративом, оскільки подібний артефакт виявили лише в Ізраїлі.

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Присутність цих амулетів у віддалених місцях свідчить про історичну важливість регіону як релігійного та культурного центру. Ця знахідка сприяє розумінню різноманітної історичної та духовної спадщини Анатолії, підтверджуючи її важливість.

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