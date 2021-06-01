Захищає від злих духів. Дослідники виявили амулет "печатка Соломона", якому 1500 років (фото)

На лицьовій стороні артефакту зображений вершник на коні. В руках він тримає спис, яке він кидає в жінку-демона на ім'я Гелло.

В Ізраїлі археологи виявили стародавній амулет, який, як колись вважалося, захищав жінок і дітей від "злих духів". Артефакт 1500-річної давності званий "печаткою Соломона", був знайдений в Галілеї — історичній області на півночі Ізраїлю, пише The Sun.

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Амулет знайшов місцевий житель, який живе в селі Арбель близько 40 років тому (це село згадується в Танахе (єврейській Біблії)). Один з членів його сім'ї передав артефакт в Управління старовини Ізраїлю, яке і зайнялося його вивченням.

Відтоді експерти датували печатку 5 або 6 століттями н.е. Вони порівняли його з іншими печатками і підвісками, які, як вважається, були знайдені в стародавній Галілеї та Лівані.

На думку археологів, люди носили їх, щоб отримати захист богів. На лицьовій стороні артефакту зображений вершник на коні. В руках він тримає спис, який, на думку експертів, він кидає в жіночу фігуру на ім'я Гелло. Гелло — жінка-демон, що згадується в грецькій міфології. Вважалося, що вона провокує викидень, безпліддя і дитячу смерть.

Фото: Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority

Один з міфів свідчить, що вона померла незайманою і шукала помсти, будучи в образі примари. Візантійське повір'я говорило, що Гелло — це духи, які відвідують будинки і вбивають дітей ночами. Напис на страшному амулеті говорить: "Єдиний Бог, який перемагає Зло". На ньому також накреслено грецькими буквами ім'я єврейського бога Яхве. На другий же стороні зображений очей, пронизаний стрілами, скорпіон, змія, птах і два леви, а також написана фраза: "Єдиний Бог".

Як пояснив пояснив доктор Ейтан Кляйн, заступник директора департаменту запобігання крадіжки IAA, амулет є частиною групи амулетів 5-6 століть н.е. з Леванту, які, ймовірно, були зроблені в Галілеї та Лівані.

Цю групу амулетів іноді називають "печаткою Соломона", а вершник зображується таким, що перемагає злого духа. У цьому випадку жінка ототожнюється з міфологічною фігурою Гелло, яка загрожує жінкам і дітям, і пов'язана з пристрітом. Око на зворотному боці ідентифікується як пристріт, на який нападають і намагаються перемогти різними способами. Отже, амулет, імовірно, використовувався для захисту від пристріту, можливо, для захисту жінок і дітей.