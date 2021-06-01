Защищает от злых духов. Исследователи обнаружили амулет "печать Соломона", которому 1500 лет (фото)

На лицевой стороне артефакта изображен всадник верхом на лошади. В руках он держит копье, которое он бросает в женщину-демона по имени Гелло.

В Израиле археологи обнаружили древний амулет, который, как когда-то считалось, защищал женщин и детей от "злых духов". Артефакт 1500-летней давности называемый "печать Соломона", был найден в Галилеи — исторической области на севере Израиля, пишет The Sun.

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Амулет нашел местный житель, живущий в деревне Арбель около 40 лет назад (эта деревня упоминается в Танахе (еврейской Библии)). Один из членов его семьи передал артефакт в Управление древностей Израиля, которое и занялось его изучением.

С тех пор эксперты датировали печать 5 или 6 веками н.э. Они сравнили его с другими печатями и подвесками, которые, как считается, были найдены в древней Галилее и Ливане.

По мнению археологов, люди носили их, чтобы получить защиту богов. На лицевой стороне артефакта изображен всадник верхом на лошади. В руках он держит копье, которое, по мнению экспертов, он бросает в женскую фигуру по имени Гелло. Гелло — женщина-демон, упоминаемая в греческой мифологии. Считалось, что она провоцирует выкидыш, бесплодие и детскую смерть.

Фото: Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority

Один из мифов гласит, что она умерла девственницей и искала мести, будучи в облике призрака. Византийское поверье гласило, что гелло — это духи, которые посещают дома и убивают детей по ночам. Надпись на жутком амулете гласит: "Единый Бог, побеждающий Зло". На нем также начертано греческими буквами имя еврейского бога Яхве. На другой же стороне изображен глаз, пронзенный стрелами, скорпион, змея, птица и два льва, а также начертана фраза:"Единый Бог".

Как объяснил объяснил доктор Эйтан Кляйн, заместитель директора департамента предотвращения кражи IAA, амулет является частью группы амулетов 5-6 веков н. э. из Леванта, которые, вероятно, были произведены в Галилее и Ливане.

Эту группу амулетов иногда называют "печатью Соломона", а всадник изображается побеждающим злого духа. В данном случае женщина отождествляется с мифологической фигурой Гелло, которая угрожает женщинам и детям, и связана со сглазом. Глаз на обратной стороне идентифицируется как сглаз, на который нападают и пытаются победить различными способами. Следовательно, амулет, вероятно, использовался для защиты от сглаза, возможно, для защиты женщин и детей.