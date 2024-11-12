Змусили росіян відступити: археологи виявили унікальні артефакти на місці Битви під Дубенкою

На місці битви під Дубенкою, яка відбулася у 1792 році, археологи виявили численні предмети, зокрема унікальні емблеми у вигляді орлів. Це рідкісна знахідка, оскільки досі було відомо тільки про один вцілілий артефакт такого типу.

Нещодавно археологи виявили дві орлині емблеми, які носили польські солдати під час Битви під Дубенкою, що розгорнулася 18 липня 1792 року у ході польсько-російської війни. У цій битві війська Речі Посполитої зіткнулися з військами Тарговицької конфедерації та Російської імперії, пише Heritage Daily.

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Генерал Тадеуш Костюшко очолював польський тиловий загін, який мав зупинити наступ росіян на річці Буг біля Дубенки. Попри значну чисельну перевагу ворога (лише 5300 польських солдатів проти 25 000 російських військ на чолі з генералом Михайлом Каховським), війська Костюшка утримували позиції протягом п'яти годин, змусивши росіян відступити, після втрати 4000 солдатів.

Проте військам Костюшка через нестачу запасів були змушені відступити з утримуваних позицій. Невдовзі після битви Польща капітулювала під тиском Російської Імперії, приєднавшись до Тарговицької конфедерації.

Під час нещодавніх розкопок археологи виявили дві емблеми у вигляді орлів з монограмою "SAR" (Stanislaus Augustus Rex), що походять з часів Першої Польської Республіки. Ці емблеми, які традиційно носили на солдатських кашкетах, підтверджують присутність польських королівських військ у цій місцевості.

Археолог Марцін Пьотровський зазначив, що раніше в Польщі був знайдений лише один подібний артефакт, що свідчить про рідкість подібних знахідок.

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Під час розкопок також вдалося виявити близько 1000 артефактів, серед яких гарматні ядра, кулі, монети, ремінні пряжки та декоративні ґудзики. Ці знахідки допомогли археологам реконструювати пересування солдатів, що дало змогу глибше зрозуміти динаміку Битви під Дубенкою.

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