Монети-привиди Японії: археологи знайшли артефакти часів Другої світової війни (фото)

Під час Другої світової війни в Японії виник серйозний дефіцит металу, який призвів до карбування керамічних монет, які вважалися знищеними після закінчення війни. Проте нещодавно вдалося виявити майже пів мільйона цих монет.

Несподіване відкриття майже пів мільйона керамічних монет Maboroshi привернуло увагу до рідкісного і маловідомого аспекту історії Японії воєнного часу. Знайдені на складі в Кіото, ці монети виготовили як незвичайний захід під час Другої світової війни через гострий дефіцит металу, пише Arkeonews.

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Керамічні монети, що зберігаються у 15 дерев'яних ящиках в офісі Shofu Inc. у Кіото, є реліквіями Shofu Industry Corporation, однієї з трьох компаній, призначених Японським монетним двором для карбування монет під час дефіциту металу під час Другої світової війни.

Кожна монета, на одній стороні якої зображено гору Фудзі, а на іншій — квіти сакури, — це "сен", який оцінюється в 1/100 єни. Вважалося, що їх знищили після війни, але ця нещодавня знахідка повернула їх у центр уваги.

Кожна монета, на одній стороні якої зображено гору Фудзі, а на іншій — квіти сакури, — це "сен", який оцінюється в 1/100 єни Фото: Japan Mint

На той час компанія Shofu Industry Corporation славилася своїм досвідом у виробництві кераміки, спеціалізуючись на високоякісних зубних протезах, і була однією з небагатьох фірм, яким доручили виготовити ці керамічні монети. За даними Японського монетного двору, що знаходиться в Осаці, дефіцит монет почався, коли металеві ресурси перенаправили на виробництво боєприпасів.

Через нестачу металу виготовили близько 15 мільйонів керамічних монет. Після закінчення Другої світової війни ці монети знищили, а самі артефакти назвали "фантомними монетами" за свій невловимий статус в економічній історії Японії.

Монети разом із керамічними чайними сервізами та експортними тарілками нещодавно передали назад до Японського монетного двору, який планує виставити їх у своєму музеї та філіях у Сайтамі та Хіросімі. Голова Монетного двору Японії Гото Кендзі висловив глибоку вдячність Таками Тецуо, президенту фірми, яка знайшла монети, за збереження цих важливих артефактів.

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Ця знахідка дає уявлення про маловідому сторінку японської історії. Як зазначив один чиновник, ці монети є рідкісним і безцінним нагадуванням про стійкість і винахідливість нації перед обличчям викликів воєнного часу.

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