Монеты-призраки Японии: археологи нашли артефакты времен Второй мировой войны (фото)

Во время Второй мировой войны в Японии возник серьезный дефицит металла, что привел к чеканке керамических монет, которые считались уничтоженными после окончания войны. Однако недавно удалось обнаружить почти полмиллиона этих монет.

Неожиданное открытие почти полмиллиона керамических монет Maboroshi привлекло внимание к редкому и малоизвестному аспекту истории Японии военного времени. Найденные на складе в Киото, эти монеты изготовили в качестве необычной меры во время Второй мировой войны из-за острого дефицита металла, пишет Arkeonews.

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Керамические монеты, хранящиеся в 15 деревянных ящиках в офисе Shofu Inc. в Киото, являются реликвиями Shofu Industry Corporation, одной из трех компаний, назначенных Японским монетным двором для чеканки монет во время дефицита металла во время Второй мировой войны.

Каждая монета, на одной стороне которой изображена гора Фудзи, а на другой — цветы сакуры, — это "сен", который оценивается в 1/100 иены. Считалось, что их уничтожили после войны, но эта недавняя находка вернула их в центр внимания.

Каждая монета, на одной стороне которой изображена гора Фудзи, а на другой — цветы сакуры, — это "сен", который оценивается в 1/100 иены Фото: Japan Mint

В то время компания Shofu Industry Corporation славилась своим опытом в производстве керамики, специализируясь на высококачественных зубных протезах, и была одной из немногих фирм, которым поручили изготовить эти керамические монеты. По данным Японского монетного двора, находящегося в Осаке, дефицит монет начался, когда металлические ресурсы перенаправили на производство боеприпасов.

Из-за недостатка металла изготовили около 15 миллионов керамических монет. После окончания Второй мировой войны эти монеты уничтожили, а сами артефакты назвали "фантомными монетами" за свой неуловимый статус в экономической истории Японии.

Монеты вместе с керамическими чайными сервизами и экспортными тарелками недавно передали обратно в Японский монетный двор, который планирует выставить их в своем музее и филиалах в Сайтаме и Хиросиме. Председатель Монетного двора Японии Гото Кендзи выразил глубокую благодарность Таками Тецуо, президенту фирмы, которая нашла монеты, за сохранение этих важных артефактов.

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Эта находка дает представление о малоизвестной странице японской истории. Как отметил один чиновник, эти монеты являются редким и бесценным напоминанием о стойкости и изобретательности нации перед лицом вызовов военного времени.

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