Не випадковість: археологи зробили неймовірне відкриття завдяки древнім малюнкам

Використовуючи технологію трансформації відображення, дослідники виявили зображення, які свідчать про високий рівень розвитку ще 15800 років тому.

Дослідники, вивчаючи кам'яні плити з доісторичного поселення Геннерсдорф, Німеччина, виявили різьблені зображення риб, укладених у сітчасті візерунки. Це відкриття свідчить про те, що ранні люди, можливо, використовували сітки для риболовлі ще 15800 років тому, пише IFLScience.

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Ці відкриття випливають з аналізу 406 прикрашених сланцевих плит, які раніше розкопаних на цьому місці і ретельно вивчених. Однак зображення риби, спійманої в сітях, залишалося поза увагою, доки дослідники не використали технологію трансформації відображення (RTI), щоб виявити ці деталі.

На восьми викарбуваних кам'яних табличках дослідники виявили риб'ячі фігури, накладені на сітчасті візерунки, які, як вважають, представляють примітивні рибальські сітки або пастки.

На думку авторів дослідження, розташування риб'ячих фігур в межах ліній сітки відображає свідомий художній вибір. Вони пояснили, що риби спочатку були намальовані вільно плаваючими, а потім ув'язнені в сітці, що символізує акт упіймання, а не просто зображення самих тварин.

Ця абстракція контрастує з зображеннями інших тварин, знайдених у Геннерсдорфі, пропонуючи зосередитися на процесі риболовлі, а не на самих рибах.

Крім того, рештки риби, знайдені в Геннерсдорфі, вказують на те, що водні мешканці відігравали важливу роль у раціоні доісторичних мешканців, що підтверджує теорію дослідників про те, що для вилову риби, ймовірно, використовували сітки, особливо під час міграційних періодів, коли можна було виловити велику кількість риби.

Наявність текстилю, зображеного на статуетках того ж періоду, вказує на те, що ранні люди могли використовувати рослинні волокна для створення цих рибальських сіток, можливими джерелами яких були такі рослини, як молочай або кропива.

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Це дослідження надає перші докази риболовлі сітками серед ранніх людей мадленсьої культури. Розуміння їхніх досягнень дає цінний погляд на життя і винахідливість наших давніх предків, розкриваючи еволюційний розвиток людських інструментів і стратегій виживання.

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