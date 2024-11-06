Планували залишити собі: індійська поліція врятувала скарб від будівельників

Індійська поліція врятувала від привласнення скарб, який виявили у Чаубарі. Знахідка належить до періоду розквіту Імперії Великих Моголів.

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Під час будівельних робіт у Чаубарі, штат Уттар-Прадеш, Індія, команда робітників відкопала скарб монет епохи Великих Моголів, який спочатку планували залишити собі. Проте новина швидко поширилася, зібравши натовп місцевих жителів, що спонукало місцеву владу втрутитися, взявши під контроль ділянку і повідомивши про знахідку Департамент археології, пише Heritage Daily.

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Скарб включає 49 монет, які, як вважають, датуються періодом розквіту Імперії Великих Моголів, що правила більшою частиною Індійського субконтиненту з 1526 по 1857 рік. Монети мають написи перською мовою, офіційною мовою двору Великих Моголів, що свідчить про культурне розмаїття імперії та перські впливи.

Заснована Бабуром, нащадком Тимура і Чингісхана, Імперія Великих Моголів поширилася від північного Афганістану до південної Індії.

Деякі з нещодавно знайдених монет містять написи, пов'язані з Шах-Джаханом I, який правив з 1628 по 1658 рік і був відомий тим, що замовив будівництво Тадж-Махалу. На інших монетах згадується Мухаммед Шах, який правив з 1719 по 1748 рік — період, позначений як внутрішніми, так і зовнішніми викликами для імперії. Написи дають цінну інформацію про тогочасних правителів, проливаючи світло на історичну динаміку регіону.

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Наразі монети зберігаються у поліцейській дільниці Фатехпура, де вони чекають на подальше вивчення археологами. Збереження та подальше вивчення скарбу може розкрити більше про вплив Імперії Великих Моголів та її внесок у культурну спадщину Індії.

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