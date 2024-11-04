Ховали впродовж поколінь: у Єгипті знайдено гробницю з цінними артефактами (фото)

Під час розкопок некрополя Південний Асасіф археологи виявили гробницю, яка надала цінну інформацію про період Середнього царства. Вчені виявили численні артефакти, які демонструють майстерність того періоду.

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У Єгипті археологи виявили гробницю періоду Середнього царства в некрополі Південний Асасіф поблизу Луксора. Ця знахідка є першою гробницею часів Середнього царства, знайденою в цій місцевості, пише Heritage Daily.

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Провідна експертка проєкту зі збереження Південного Асасіфа Олена Піщикова розповіла, що гробниця датується приблизно 1938-1630 роками до н. е. і містить останки, які, як вважають, належать кільком поколінням однієї родини.

Усередині вдалося виявити труни, які, хоча і сильно пошкоджені повінню, свідчать про те, що в них поховані чоловіки, жінки і діти з часів 12-ї та ранньої 13-ї династій.

Археологи виявили велику колекцію артефактів, зокрема напівкоштовні прикраси, такі як намиста, персні та браслети Фото: South Asasif Conservation Project

Суворі умови серйозно вплинули на дерев'яні труни і лляні обгортки, використані для муміфікації, проте багато артефактів, що свідчать про високий статус померлих, збереглися. Археологи виявили велику колекцію артефактів, зокрема напівкоштовні прикраси, такі як намиста, персні та браслети, а також складну глазуровану кераміку та пофарбоване каміння, прикрашене зображеннями бегемотів, соколів і змій.

Мохамед Абдель-Бадій, керівник Центрального департаменту артефактів Верхнього Єгипту, відзначив рідкісну синьо-зелену фаянсову фігурку, два мідних дзеркала з унікальним дизайном та намисто з аметистових намистин і різьблених агатових елементів. Одне з дзеркал має ручку у формі лотоса, а інше прикрашене зображенням Хатор, давньоєгипетського божества, що асоціюється з небом.

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Добре збережені ювелірні вироби та артефакти демонструють майстерність того періоду і дають уявлення про те, як вплив Середнього царства поширився на пізніші династії. Команда має на меті продовжити дослідження цього місця, надаючи цінну інформацію для вивчення стародавнього мистецтва та поховальних практик Єгипту.

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