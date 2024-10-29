Виявили цілий комплекс гробниць: неочікуване археологічне відкриття на Мальті (фото)

Під час будівництва у місті Мсіда дослідники виявили стародавню гробницю. Проте на цьому відкриття не завершилися: археологи розкопали цілий комплекс.

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Нещодавно під час розкопок біля лікарні в Мсіді, Мальта, археологи з Управління культурної спадщини (SCH) виявили стародавню гробницю, якій 2300 років. Відкриття відбулося, коли будівельні бригади готували територію для прокладання нового водогону питної води, пише Arkeonews.

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Під час розкопок експерти знайшли висічену в скелі камеру, яка під час подальшого дослідження виявилася частиною більшого поховального комплексу. Цей комплекс складався з трьох поховальних камер, до кожної з яких можна було потрапити через центральну шахту — конструкцію, яка часто зустрічається в пунічних і римських гробницях.

Розкопки проводила протягом двох тижнів спеціальна команда археологів та остеологів Фото: Foundation for Medical Services and SCH

Камери, які, як вважають, використовували для багаторазових інгумацій у ці періоди, мали входи, перекриті оригінальними плитами. Усередині дослідники знайшли останки людей і різні поховальні предмети, що дають уявлення про тогочасні звичаї.

Розкопки проводила протягом двох тижнів спеціальна команда археологів та остеологів з SCH. У деяких випадках більш ранні останки переміщали для розміщення пізніших поховань, що вказує на неодноразове використання камер.

У камерах 2 і 3 містилося щонайменше по шість комплектів останків, а в камері 1 — щонайменше два. Крім того, очікується, що поховальний інвентар та урни для кремації, знайдені на цьому місці, дадуть нові відомості про поховальні традиції тієї епохи.

Команда фахівців зараз проводить детальний аналіз останків, частина з яких вже перевезена до лабораторії SCH. Дослідники зосереджені на визначенні віку, статі та стану здоров'я людей, а також на проведенні аналізу ДНК. За даними SCH та Фонду медичних послуг, попередні висновки вказують на пунічний час знахідки, а деякі артефакти свідчать про продовження використання місця в ранньоримську епоху.

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Нинішні зусилля зосереджені на збереженні гробниці у повному обсязі, з планами встановити постійний контрольований доступ. Це дозволить продовжити вивчення та збереження того, що вважається значним археологічним відкриттям для регіону.

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