Обнаружили целый комплекс гробниц: неожиданное археологическое открытие на Мальте (фото)

Во время строительства в городе Мсида исследователи обнаружили древнюю гробницу. Однако на этом открытия не завершились: археологи раскопали целый комплекс.

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Недавно во время раскопок возле больницы в Мсиде, Мальта, археологи из Управления культурного наследия (SCH) обнаружили древнюю гробницу, которой 2300 лет. Открытие произошло, когда строительные бригады готовили территорию для прокладки нового водопровода питьевой воды, пишет Arkeonews.

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Во время раскопок эксперты нашли высеченную в скале камеру, которая при дальнейшем исследовании оказалась частью более крупного погребального комплекса. Этот комплекс состоял из трех погребальных камер, в каждую из которых можно было попасть через центральную шахту — конструкцию, которая часто встречается в пунических и римских гробницах.

Раскопки проводила в течение двух недель специальная команда археологов и остеологов Фото: Foundation for Medical Services and SCH

Камеры, которые, как полагают, использовали для многократных ингумаций в эти периоды, имели входы, перекрытые оригинальными плитами. Внутри исследователи нашли останки людей и различные погребальные предметы, дающие представление о тогдашних обычаях.

Раскопки проводила в течение двух недель специальная команда археологов и остеологов из SCH. В некоторых случаях более ранние останки перемещали для размещения более поздних захоронений, что указывает на неоднократное использование камер.

В камерах 2 и 3 содержалось по меньшей мере по шесть комплектов останков, а в камере 1 — по меньшей мере два. Кроме того, ожидается, что погребальный инвентарь и урны для кремации, найденные на этом месте, дадут новые сведения о погребальных традициях той эпохи.

Команда специалистов сейчас проводит детальный анализ останков, часть из которых уже перевезена в лабораторию SCH. Исследователи сосредоточены на определении возраста, пола и состояния здоровья людей, а также на проведении анализа ДНК. По данным SCH и Фонда медицинских услуг, предварительные выводы указывают на пуническое время находки, а некоторые артефакты свидетельствуют о продолжении использования места в раннеримскую эпоху.

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Нынешние усилия сосредоточены на сохранении гробницы в полном объеме, с планами установить постоянный контролируемый доступ. Это позволит продолжить изучение и сохранение того, что считается значительным археологическим открытием для региона.

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