Суперечить попереднім знанням: археологи виявили унікальну споруду віком 8000 років (фото)

Дослідники зробили неочікуване відкриття, виявивши неолітичну споруду, яка вирізняється з-поміж усіх раніше знайдених у Сербії. Житло, збудоване 8000 років тому, змусило вчених сумніватися у попередніх теоріях про природу неолітичних поселень в Європі.

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У Свінярічка-Чука (Svinjarička Čuka), Сербія, археологи виявили стародавнє прямокутне житло, якому, за оцінками, близько 8 000 років. Це відкриття проливає світло на ранні європейські суспільства, зокрема на Старчевську культуру, яка існувала між 6200 і 4500 роками до н. е. в Південно-Східній Європі, пише Heritage Daily.

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Ця культура зробила свій внесок у ширшу культуру Старчево-Кьорьош-Кріш, яка зрештою вплинула на культуру лінійно-стрічкової кераміки Центральної Європи.

Житло, побудоване з використанням плетених конструкцій, укріплених дерев'яними стовпами, збереглося частково завдяки згорянню. Розкопки виявили не лише залишки споруди, але й різноманітні інструменти, розкидані посудини, а також частини житла, призначені для зберігання продуктів, зокрема місця для зерна та насіння.

Житло, збудоване 8000 років тому, змусило вчених сумніватися у попередніх теоріях про природу неолітичних поселень в Європі Фото: M. Börner/ÖAI/ÖAW

Це відкриття змусило вчених переглянути попередні теорії про природу неолітичних поселень в Європі. Археологиня і наукова директорка Австрійського археологічного інституту Барбара Хорейс, наголосила, що ці знахідки відкривають нові перспективи розуміння того, як ранні землеробські спільноти поширювалися на Балканах.

За словами Хорейс, ці дані ставлять під сумнів попередні уявлення про те, що перші поселенці Європи були переважно кочовими або лише сезонно осілими, оскільки попередні дослідження вказували на спорудження легких тимчасових домівок, а не постійних жител.

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Натомість це дослідження підтримує ідею, що неолітичні громади на Балканах будували більш постійні будинки з приміщеннями для зберігання основних запасів, таких як зерно.

Проєкт, проведений Австрійською академією наук за підтримки Австрійського наукового фонду та інших установ, знаменує собою важливий крок у розумінні ранніх етапів заселення та розвитку сільського господарства в Європі.

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