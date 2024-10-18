Зображає архієпископа Тріру: пошуковець знайшов золоту монету XV століття

Неподалік від Кам’янця-Поморського Польський пошуковець знайшов золоту монету, яка походить із Німеччини. На знахідці зображено Отто фон Цигенгайна — архієпископа Тріру.

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Поблизу Кам'янця-Поморського в Західному Помор'ї, Польща, нещодавно виявили середньовічний рейнський гульден. Золоту монету знайшов член Асоціації пошуковців Святого Кордули за допомогою металошукача, пише Heritage Daily.

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Артефакт, заглиблений всього на 10 см під поверхнею, ідентифікували як рейнський гульден — золота монета, що широко використовувалася в регіоні Рейнської області в XIV-XV століттях.

На аверсі монети зображено Отто фон Цигенгайна, видатного діяча Священної Римської імперії, який був архієпископом і курфюрстом Тріра у 1419-1430 роках. Він зображений в урочистому вбранні, тримає в руках патерицю і благословляє, а латинський напис "OTTONIS ARCPI"TR" ідентифікує його як архієпископа Тріра.

На зворотному боці геральдичний щит, що представляє архієпископство Тріра, оточений написом "MOnETA-nova-AVREA-OVEN", що означає "Нова золота монета Оффенбаха". Ця рідкісна знахідка вказує на історичну роль регіону як ключового гравця в середньовічній європейській торгівлі, і монета, ймовірно, потрапила до Помор'я через комерційний обмін. Рейнські гульдени були важливим елементом німецької грошової системи, що широко використовувався по всій Європі, зокрема в таких країнах, як Богемія, Угорщина та Франція.

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Цей гульден став третьою золотою монетою, що поповнила колекцію Кам'янського музею історії землі, після знахідки золотої монети 1794 року і золотого дуката 1777 року.

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