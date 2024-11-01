Виявили важливі фрески мая: археологи розповіли про розкопки в Дзібанче (фото)

Під час розкопок у Мексиці археологи виявили стародавні фрески мая неподалік від майданчика для гри в м’яч. Це важливе відкриття демонструє культурний вплив династії Каан, стародавніх правителів мая.

Related video

Археологи з мексиканського Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили три великі фрески мая в Дзібанче, стародавньому місті на півдні штату Кінтана-Роо. Це місто, датоване близько 300 рр. до н. е., слугувало столицею династії Каан — роду, що панував над великими регіонами центральної низовини мая впродовж певного періоду Мезоамерики, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Архітектурний стиль Дзібанче включає споруди в стилі петен, такі як Храм полонених, Храм перемичок і Храм сови. Серед них найбільшою є піраміда Корморанеса, побудована у V столітті нашої ери, що демонструє стиль талуд-таблеро, на який вплинула архітектура Теотіуакана. Нещодавні розкопки INAH у Дзібанче провели в межах "Програми покращення археологічних зон (Promeza)", проєкту, пов'язаного з поточною ініціативою "Потяг мая".

Під час розкопок археологи виявили дві платформи на захід від майданчика для гри в м'яч Фото: INAH

Під час розкопок археологи виявили дві платформи на захід від майданчика для гри в м'яч, кожна з яких була прикрашена фресками, що відображають сцени з життя династії Каан. Майданчики для гри в м'яч вважалися важливими в культурі мая, функціонуючи як церемоніальні місця, де спортивні та релігійні практики перепліталися, символізуючи оновлення та спадкоємність.

Гра з м'ячем мая, варіація ширшої мезоамериканської гри з м'ячем, займала центральне місце в їхньому ритуальному житті, часто супроводжуючись жертвоприношеннями їхнім божествам.

Кожна з цих фресок розповідає унікальну історію. На першому муралі зображено дві фігури, що стоять по обидва боки постаменту, на якому колись стояла статуя, оточена символами правителів племені Каан.

На другій фресці зображені фігури на небесному тлі із зірками, зміями та мотивами, натхненними мистецтвом мая та Теотіуакана. Третя представляє міфологічних істот і тварин, пов'язаних із сузір'ями, з переплетеними зміями — символом, що асоціюється з династією Каан, — що наголошує на божественній спадщині правителів.

Важливо

Знайшли щось дивне: археологи розкопали поселення епохи ранньої бронзи (фото)

Це відкриття в Дзібанче не лише поглиблює наше розуміння мистецького самовираження мая, але й демонструє культурний вплив династії Каан. Завдяки цим фрескам вчені можуть дослідити духовні та космологічні вірування цивілізації мая.

Раніше Фокус писав, як австралійські миші проявили себе з неочікуваної сторони.

А також ми розповідали про експеримент, який підтвердив відкриття волонтерів в Норвегії.