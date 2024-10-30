Знайшли щось дивне: археологи розкопали поселення епохи ранньої бронзи (фото)

У 5000-річному поселенні археологи виявили споруду, яка може бути одною з найдавніших громадських будівель або храмів на Шфелі або "Долині Юди". Проте вчені також знайшли незвичайні камені, встановлені ще до спорудження цієї будівлі.

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Під час рятувальних розкопок, пов'язаних із розбудовою промислової зони поблизу Бейт-Шемеша, Ізраїль, археологи виявили велике поселення віком 5000 років. Ця знахідка, про яку оголосило Ізраїльське управління старожитностей (IAA), дає можливість по-новому поглянути на стародавні спільноти та їхні соціальні структури, пише Heritage Daily.

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Археологи виявили велику будівлю, яка, ймовірно, відігравала центральну роль у соціальній або ритуальній діяльності місцевої громади. Усередині цієї споруди археологи знайшли 40 добре збережених посудин, які датуються епохою ранньої бронзи IB, тобто кінцем 4-го тисячоліття до нашої ери.

Усередині споруди археологи знайшли 40 добре збережених посудин Фото: IAA

За словами експертів, цей період відзначився швидким зростанням міст і створенням організованих політичних та соціальних систем. Поява укріплених міст, розвинутої промисловості та активних торгівельних зв'язків із сусідніми регіонами, такими як Єгипет, Сирія та Месопотамія, стали ключовими подіями цієї епохи.

В IAA наголосили на важливості знайдених артефактів, зазначивши, що їх залишили на місці незадовго до того, як це місце покинули. Ознаки горіння та перекриття глиняного посуду натякають на його потенційний вміст, який може включати такі елементи, як олії, вода, зерно або більш екзотичні речовини.

В IAA зазначили, що майбутній аналіз може внести додаткову ясність щодо точного використання цих посудин.

Враховуючи розмір споруди та її архітектурні особливості, дослідники вважають, що це — одна з найдавніших відомих громадських будівель або храмів на Шфелі.

Шфела, або ж "Долина Юди", — це географічний регіон в Ізраїлі, розташований між прибережною рівниною та Юдейськими горами. Шфела відіграє важливу роль у біблійній історії як місце багатьох подій, особливо в періоді становлення Ізраїльського царства. Зокрема долина Ела, де відбулася битва між Давидом і Голіафом.

Через своє розташування цей регіон неодноразово ставав ареною для битв між ізраїльтянами та їхніми сусідами, своєрідним місцем зустрічі різних культур і держав. Археологічні знахідки підтверджують історичні згадки про поселення і фортеці, які існували тут у біблійний період.

Крім того, археологи виявили колекцію великих вертикальних каменів, розташованих рядами біля споруди. В IAA заявили, що ці камені, ймовірно, встановили до будівництва і можуть дати цінну інформацію про політичну та соціальну динаміку на момент заснування поселення.

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Знахідки разом із детальним аналізом посудин будуть представлені на 17-й конференції "Відкриття в археології Єрусалиму та його околиць", де вчені продовжать вивчати значення цього стародавнього поселення.

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