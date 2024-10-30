Нашли что-то странное: археологи раскопали поселение эпохи ранней бронзы (фото)

В 5000-летнем поселении археологи обнаружили сооружение, которое может быть одним из древнейших общественных зданий или храмов на Шфеле или "Долине Иуды". Однако ученые также нашли необычные камни, установленные еще до постройки этого здания.

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Во время спасательных раскопок, связанных с развитием промышленной зоны вблизи Бейт-Шемеша, Израиль, археологи обнаружили большое поселение возрастом 5000 лет. Эта находка, о которой объявило Израильское управление древностей (IAA), дает возможность по-новому взглянуть на древние сообщества и их социальные структуры, пишет Heritage Daily.

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Археологи обнаружили большое здание, которое, вероятно, играло центральную роль в социальной или ритуальной деятельности местной общины. Внутри этого сооружения археологи нашли 40 хорошо сохранившихся сосудов, которые датируются эпохой ранней бронзы IB, то есть концом 4-го тысячелетия до нашей эры.

Внутри сооружения археологи нашли 40 хорошо сохранившихся сосудов Фото: IAA

По словам экспертов, этот период ознаменовался быстрым ростом городов и созданием организованных политических и социальных систем. Появление укрепленных городов, развитой промышленности и активных торговых связей с соседними регионами, такими как Египет, Сирия и Месопотамия, стали ключевыми событиями этой эпохи.

В IAA отметили важность найденных артефактов, отметив, что их оставили на месте незадолго до того, как это место покинули. Признаки горения и перекрытия глиняной посуды намекают на ее потенциальное содержимое, которое может включать такие элементы, как масла, вода, зерно или более экзотические вещества.

В IAA отметили, что будущий анализ может внести дополнительную ясность относительно точного использования этих сосудов.

Учитывая размер сооружения и его архитектурные особенности, исследователи считают, что это — одно из древнейших известных общественных зданий или храмов на Шфеле.

Шфела, или "Долина Иуды", — это географический регион в Израиле, расположенный между прибрежной равниной и Иудейскими горами. Шфела играет важную роль в библейской истории как место многих событий, особенно в период становления Израильского царства. В частности долина Ела, где произошла битва между Давидом и Голиафом.

Из-за своего расположения этот регион неоднократно становился ареной для сражений между израильтянами и их соседями, своеобразным местом встречи разных культур и государств. Археологические находки подтверждают исторические упоминания о поселениях и крепостях, которые существовали здесь в библейский период.

Кроме того, археологи обнаружили коллекцию больших вертикальных камней, расположенных рядами возле сооружения. В IAA заявили, что эти камни, вероятно, установили до строительства и могут дать ценную информацию о политической и социальной динамике на момент основания поселения.

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Находки вместе с детальным анализом сосудов будут представлены на 17-й конференции "Открытия в археологии Иерусалима и его окрестностей", где ученые продолжат изучать значение этого древнего поселения.

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