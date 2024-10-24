Забудьте про сир: австралійські миші проявили себе з неочікуваної сторони

Австралійські вчені виявили, що австралійські миші нуджі їдять пилок банксій, що досі спостерігалося тільки у деяких африканських рослин. Така поведінка стала першим вагомим доказом запилення австралійських рослин гризунами.

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Учені довгий час вважали, що австралійські банксії з їхніми яскравими квітучими шипами покладаються здебільшого на птахів і сумчастих для запилення через велику кількість нектару. Однак нові дані, опубліковані в Ботанічному журналі Ліннеївського товариства, вказують на попелясто-сіру мишу (нуджі) як важливого запилювача цих нетрадиційних квітів, пише Phys.org.

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Використовуючи камери, що активуються рухом, дослідницька група спостерігала за тим, як ці миші харчуються нектаром з певних видів австралійських банксій. Подальші експерименти, які контролювали доступ тварин, підтвердили їхню роль у запиленні.

Хоча відомо, що запилення гризунами відбувається у деяких африканських рослин, це перший задокументований випадок, коли австралійська рослина покладається в цьому процесі переважно на гризунів.

Хоча відомо, що запилення гризунами відбувається у деяких африканських рослин, це перший задокументований випадок, коли австралійська рослина покладається в цьому процесі переважно на гризунів Фото: Botanical Journal of the Linnean Society (2024). DOI: 10.1093/botlinnean/boae061

Провідний дослідник Станіслав Вавжичек пояснив, що досі вважалося, що запилення за допомогою ссавців на південному заході Австралії здійснювалося переважно медоносним опосумом, сумчастим ссавцем, який спеціалізується на споживанні нектару і пилку.

Вавжичек зазначив, що в той час, як великі і ефектні квіти банксії відомі тим, що приваблюють птахів, у вересових пустищах Західної Австралії є менш відомі види з мускусними квітами, розташованими біля землі. Він додав, що цей запах, схоже, свідчить про адаптацію до тварин, які використовують нюх для пошуку їжі.

Однак зібрати переконливі дані було складно. Працюючи на піщаній рівнині Лесюер поблизу затоки Юр'єн дослідники встановили камери на чотирьох різних видах з різними флористичними характеристиками, такими як запах, колір і положення на рослині. Вони виявили, якщо медоносні птахи відвідували всі види однаково, то ссавці віддавали перевагу тьмяним квітам з сильним запахом, які росли близько до землі.

Доктор Раян Філліпс, співавтор дослідження і старший викладач екології в Університеті Ла Троб, наголосив, що результати були несподіваними. Вони показали, що не лише медоносні опосуми, а й дуннари та попелясто-сірі миші відіграють важливу роль у запиленні різних видів банкії. Найнеймовірнішим відкриттям стало те, що ці миші, разом з інтродукованими домашніми мишами, були основними запилювачами Banksia subulata, також відомої як шилоподібний медонос.

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За словами доктора Філліпса, дослідження показало, що миші не просто оглядали квіти на наявність комах, але й активно пили нектар. Така поведінка стала першим вагомим доказом запилення австралійських рослин гризунами.

Дослідники дійшли висновку, що, хоча банксія відома тим, що використовує цілий ряд запилювачів, можуть існувати ще більш дивовижні стратегії, які ще належить розкрити.

Раніше Фокус писав про експеримент, який підтвердив відкриття волонтерів в Норвегії.