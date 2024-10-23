Неспростовні докази: вчені дізналися, що 300 000 років тому люди робили зі слонами (фото)

Учені знайшли свідчення того, що понад 300 тисяч років тому люди в долині Кашміру вживали у їжу слонів. Проте водночас дослідники не знайшли доказів активного полювання, що викликає питання.

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Вивчаючи стародавні види слонів і поведінку перших людей, дослідники зробили незвичайне відкриття, яке розкриває деталі взаємодії між первісними людьми і цими вимерлими гігантами. Скам'янілі рештки стародавнього виду слонів, знайдені в долині Кашміру в Індії, дали підказки про те, що ранні люди могли використовувати цих тварин як джерело їжі, пише IFLScience.

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Вік скам'янілостей, знайдених у 2000 році в Пампоре, становить від 300 000 до 400 000 років. Досі види, до яких належали ці кістки, та ознаки взаємодії з людиною були не до кінця зрозумілі. Однак новий аналіз вказує на те, що ранні люди, можливо, розбивали кістки слона, щоб отримати доступ до кісткового мозку — джерела поживних речовин. Докази вказують на те, що це найдавніший випадок забою тварин, знайдений в Індії.

Вивчаючи стародавні види слонів і поведінку перших людей, дослідники зробили незвичайне відкриття, яке розкриває деталі взаємодії між первісними людьми і цими вимерлими гігантами Фото: Florida Museum. Photo courtesy of Advait Jukar

Дослідники відзначили, що специфічні лусочки, які спостерігаються на кістках, свідчать про навмисне забивання кам'яними інструментами.

Вчені описали цей процес у своїй статті: "По кістці вдаряли кілька разів, щоб спричинити переломи, але перші спроби були безуспішними. Пізніше використано важчий молоток, щоб завершити перелом, внаслідок чого утворилася луска, подібна до тих, що спостерігаються в експериментах з вилучення кісткового мозку".

Відкриття є важливим, оскільки досі існувало мало свідчень про перебування ранніх людей, або гомінінів, на Індійському субконтиненті. Наявність 87 кам'яних інструментів, знайдених поряд зі скам'янілостями, дала дослідникам уявлення про спосіб життя цих ранніх мешканців.

Куратор палеонтології хребетних у Музеї природної історії Флориди Адвайт Джукар наголосив на важливості цієї знахідки: "Тепер ми маємо чіткі докази того, що гомініни в долині Кашміру споживали слонів".

Знаряддя праці, виготовлені з базальту, вказують на цікаву складність діяльності цих ранніх людей. Оскільки базальт не є рідним для місця знахідки, це вказує на те, що матеріал, ймовірно, привезений з іншої місцевості. Ця деталь, разом з датуванням місця знахідки, підтверджує, що ця діяльність відбувалася приблизно 300 000 — 400 000 років тому.

Попри знайдені докази вилучення кісткового мозку, дослідники не знайшли на кістках жодних ознак, що вказують на активне полювання, наприклад, слідів від наконечників списів. Це залишає відкритим питання про те, чи полювали ранні люди на слонів, чи обробляли їх після природної смерті.

Джукар висловив сподівання, що подальші знахідки дадуть більше відповідей, заявивши: "Можливо, існує більше доказів, які чекають на відкриття, але для цього потрібен більш комплексний підхід до збору та вивчення всіх фрагментів".

Кістки належать до вимерлого роду Palaeoloxodon, масивних слонів, набагато більших за сучасних африканських слонів. Вважається, що знайдена особина була великим дорослим самцем, а в колекції скам'янілостей представлено ще дві особини, зокрема молодняк. Дослідники також визначили вид Palaeoloxodon turkmenicus, що є рідкісною знахідкою, оскільки існує лише одна неповна скам'янілість цього виду.

Цікаво, що дослідники помітили аномальний ріст кісток на черепі слона, що, ймовірно, є результатом хронічної інфекції пазух носа — стану, відомого як періостит. Рід Palaeoloxodon характеризується великими лобами, з різним ступенем опуклості та гребенів у різних видів. Джукар зазначив, що цей зразок являє собою проміжну стадію в еволюції роду, допомагаючи палеонтологам зрозуміти, як ці стародавні слони мігрували і розвивалися з плином часу.

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Це дослідження не тільки поглиблює наше розуміння раціонального харчування та поведінки ранніх людей, але й підкреслює важливість всебічного вивчення скам'янілостей для створення цілісної історії еволюції людини на Індійському субконтиненті.

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