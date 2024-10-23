Неопровержимые доказательства: ученые узнали, что 300 000 лет назад люди делали со слонами (фото)

Ученые нашли свидетельства того, что более 300 тысяч лет назад люди в долине Кашмира употребляли в пищу слонов. Однако в то же время исследователи не нашли доказательств активной охоты, что вызывает вопросы.

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Изучая древние виды слонов и поведение первых людей, исследователи сделали необычное открытие, которое раскрывает детали взаимодействия между первобытными людьми и этими вымершими гигантами. Окаменелые останки древнего вида слонов, найденные в долине Кашмира в Индии, дали подсказки о том, что ранние люди могли использовать этих животных в качестве источника пищи, пишет IFLScience.

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Возраст окаменелостей, найденных в 2000 году в Пампоре, составляет от 300 000 до 400 000 лет. До сих пор виды, к которым принадлежали эти кости, и признаки взаимодействия с человеком были не до конца понятны. Однако новый анализ указывает на то, что ранние люди, возможно, разбивали кости слона, чтобы получить доступ к костному мозгу — источнику питательных веществ. Доказательства указывают на то, что это самый древний случай забоя животных, найденный в Индии.

Изучая древние виды слонов и поведение первых людей, исследователи сделали необычное открытие, которое раскрывает детали взаимодействия между первобытными людьми и этими вымершими гигантами Фото: Florida Museum. Photo courtesy of Advait Jukar

Исследователи отметили, что специфические чешуйки, которые наблюдаются на костях, свидетельствуют о намеренном забивании каменными инструментами.

Ученые описали этот процесс в своей статье: "По кости ударяли несколько раз, чтобы вызвать переломы, но первые попытки были безуспешными. Позже был использован более тяжелый молоток, чтобы завершить перелом, в результате чего образовалась чешуя, подобная тем, что наблюдаются в экспериментах по извлечению костного мозга".

Открытие является важным, поскольку до сих пор существовало мало свидетельств о пребывании ранних людей, или гомининов, на Индийском субконтиненте. Наличие 87 каменных инструментов, найденных рядом с окаменелостями, дало исследователям представление об образе жизни этих ранних жителей.

Куратор палеонтологии позвоночных в Музее естественной истории Флориды Адвайт Джукар отметил важность этой находки: "Теперь мы имеем четкие доказательства того, что гоминины в долине Кашмира потребляли слонов".

Орудия труда, изготовленные из базальта, указывают на интересную сложность деятельности этих ранних людей. Поскольку базальт не является родным для места находки, это указывает на то, что материал, вероятно, привезен из другой местности. Эта деталь, вместе с датировкой места находки, подтверждает, что эта деятельность происходила примерно 300 000 — 400 000 лет назад.

Несмотря на найденные доказательства извлечения костного мозга, исследователи не нашли на костях никаких признаков, указывающих на активную охоту, например, следов от наконечников копий. Это оставляет открытым вопрос о том, охотились ли ранние люди на слонов или обрабатывали их после естественной смерти.

Джукар выразил надежду, что дальнейшие находки дадут больше ответов, заявив: "Возможно, существует больше доказательств, которые ждут открытия, но для этого нужен более комплексный подход к сбору и изучению всех фрагментов".

Кости принадлежат к вымершему роду Palaeoloxodon, массивным слонам, намного крупнее современных африканских слонов. Считается, что найденная особь была крупным взрослым самцом, а в коллекции окаменелостей представлены еще две особи, в том числе молодняк. Исследователи также определили вид Palaeoloxodon turkmenicus, что является редкой находкой, поскольку существует только одна неполная окаменелость этого вида.

Интересно, что исследователи заметили аномальный рост костей на черепе слона, что, вероятно, является результатом хронической инфекции пазух носа — состояния, известного как периостит. Род Palaeoloxodon характеризуется большими лбами, с разной степенью выпуклости и гребней у разных видов. Джукар отметил, что этот образец представляет собой промежуточную стадию в эволюции рода, помогая палеонтологам понять, как эти древние слоны мигрировали и развивались с течением времени.

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Это исследование не только углубляет наше понимание рационального питания и поведения ранних людей, но и подчеркивает важность всестороннего изучения окаменелостей для создания целостной истории эволюции человека на Индийском субконтиненте.

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