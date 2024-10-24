Забудьте о сыре: австралийские мыши проявили себя с неожиданной стороны

Австралийские ученые обнаружили, что австралийские мыши нуджи едят пыльцу банксий, что до сих пор наблюдалось только у некоторых африканских растений. Такое поведение стало первым весомым доказательством опыления австралийских растений грызунами.

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Ученые долгое время считали, что австралийские банксии с их яркими цветущими шипами полагаются в основном на птиц и сумчатых для опыления из-за большого количества нектара. Однако новые данные, опубликованные в Ботаническом журнале Линнеевского общества, указывают на пепельно-серую мышь (нуджи) как важного опылителя этих нетрадиционных цветов, пишет Phys.org.

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Используя камеры, активируемые движением, исследовательская группа наблюдала за тем, как эти мыши питаются нектаром из определенных видов австралийских банксий. Дальнейшие эксперименты, которые контролировали доступ животных, подтвердили их роль в опылении.

Хотя известно, что опыление грызунами происходит у некоторых африканских растений, это первый задокументированный случай, когда австралийское растение полагается в этом процессе преимущественно на грызунов.

Хотя известно, что опыление грызунами происходит у некоторых африканских растений, это первый задокументированный случай, когда австралийское растение полагается в этом процессе преимущественно на грызунов Фото: Botanical Journal of the Linnean Society (2024). DOI: 10.1093/botlinnean/boae061

Ведущий исследователь Станислав Вавжичек объяснил, что до сих пор считалось, что опыление с помощью млекопитающих на юго-западе Австралии осуществлялось преимущественно медоносным опоссумом, сумчатым млекопитающим, которое специализируется на потреблении нектара и пыльцы.

Вавжичек отметил, что в то время, как большие и эффектные цветы банксии известны тем, что привлекают птиц, в вересковых пустошах Западной Австралии есть менее известные виды с мускусными цветами, расположенными у земли. Он добавил, что этот запах, похоже, свидетельствует об адаптации к животным, которые используют обоняние для поиска пищи.

Однако собрать убедительные данные было сложно. Работая на песчаной равнине Лесюер вблизи залива Юрьен исследователи установили камеры на четырех разных видах с различными флористическими характеристиками, такими как запах, цвет и положение на растении. Они обнаружили, если медоносные птицы посещали все виды одинаково, то млекопитающие предпочитали тусклые цветы с сильным запахом, которые росли близко к земле.

Доктор Райан Филлипс, соавтор исследования и старший преподаватель экологии в Университете Ла Троб, отметил, что результаты были неожиданными. Они показали, что не только медоносные опоссумы, но и дуннары и пепельно-серые мыши играют важную роль в опылении различных видов банкии. Самым невероятным открытием стало то, что эти мыши, вместе с интродуцированными домашними мышами, были основными опылителями Banksia subulata, также известной как шиловидный медонос.

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По словам доктора Филлипса, исследование показало, что мыши не просто осматривали цветы на наличие насекомых, но и активно пили нектар. Такое поведение стало первым весомым доказательством опыления австралийских растений грызунами.

Исследователи пришли к выводу, что, хотя банксия известна тем, что использует целый ряд опылителей, могут существовать еще более удивительные стратегии, которые еще предстоит раскрыть.

Ранее Фокус писал об эксперименте, который подтвердил открытие волонтеров в Норвегии.