Обнаружили важные фрески мая: археологи рассказали о раскопках в Дзибанче (фото)

Во время раскопок в Мексике археологи обнаружили древние фрески мая неподалеку от площадки для игры в мяч. Это важное открытие демонстрирует культурное влияние династии Каан, древних правителей майя.

Related video

Археологи из мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили три большие фрески мая в Дзибанче, древнем городе на юге штата Кинтана-Роо. Этот город, датированный около 300 гг. до н. э., служил столицей династии Каан — рода, господствовавшего над обширными регионами центральной низменности мая в течение определенного периода Мезоамерики, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Архитектурный стиль Дзибанче включает сооружения в стиле петен, такие как Храм пленников, Храм перемычек и Храм совы. Среди них самой большой является пирамида Корморанеса, построенная в V веке нашей эры, демонстрирующая стиль талуд-таблеро, на который повлияла архитектура Теотиуакана. Недавние раскопки INAH в Дзибанче провели в рамках "Программы улучшения археологических зон (Promeza)", проекта, связанного с текущей инициативой "Поезд мая".

Во время раскопок археологи обнаружили две платформы к западу от площадки для игры в мяч Фото: INAH

Во время раскопок археологи обнаружили две платформы к западу от площадки для игры в мяч, каждая из которых была украшена фресками, отражающими сцены из жизни династии Каан. Площадки для игры в мяч считались важными в культуре майя, функционируя как церемониальные места, где спортивные и религиозные практики переплетались, символизируя обновление и преемственность.

Игра с мячом майя, вариация более широкой мезоамериканской игры с мячом, занимала центральное место в их ритуальной жизни, часто сопровождаясь жертвоприношениями их божествам.

Каждая из этих фресок рассказывает уникальную историю. На первом мурале изображены две фигуры, стоящие по обе стороны постамента, на котором когда-то стояла статуя, окруженная символами правителей племени Каан.

На второй фреске изображены фигуры на небесном фоне со звездами, змеями и мотивами, вдохновленными искусством Майя и Теотиуакана. Третья представляет мифологических существ и животных, связанных с созвездиями, с переплетенными змеями — символом, ассоциирующимся с династией Каан, — что подчеркивает божественное наследие правителей.

Важно

Нашли что-то странное: археологи раскопали поселение эпохи ранней бронзы (фото)

Это открытие в Дзибанче не только углубляет наше понимание художественного самовыражения майя, но и демонстрирует культурное влияние династии Каан. Благодаря этим фрескам ученые могут исследовать духовные и космологические верования цивилизации майя.

Ранее Фокус писал, как австралийские мыши проявили себя с неожиданной стороны.

А также мы рассказывали об эксперименте, который подтвердил открытие волонтеров в Норвегии.