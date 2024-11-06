Планировали оставить себе: индийская полиция спасла сокровище от строителей

Индийская полиция спасла от присвоения сокровище, которое обнаружили в Чаубаре. Находка относится к периоду расцвета Империи Великих Моголов.

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Во время строительных работ в Чаубаре, штат Уттар-Прадеш, Индия, команда рабочих откопала клад монет эпохи Великих Моголов, который изначально планировали оставить себе. Однако новость быстро распространилась, собрав толпу местных жителей, что побудило местные власти вмешаться, взяв под контроль участок и уведомив о находке Департамент археологии, пишет Heritage Daily.

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Сокровище включает 49 монет, которые, как полагают, датируются периодом расцвета Империи Великих Моголов, правившей большей частью Индийского субконтинента с 1526 по 1857 год. Монеты имеют надписи на персидском языке, официальном языке двора Великих Моголов, что свидетельствует о культурном разнообразии империи и персидских влияниях.

Основанная Бабуром, потомком Тимура и Чингисхана, Империя Великих Моголов распространилась от северного Афганистана до южной Индии.

Некоторые из недавно найденных монет содержат надписи, связанные с Шах-Джаханом I, который правил с 1628 по 1658 год и был известен тем, что заказал строительство Тадж-Махала. На других монетах упоминается Мухаммед Шах, который правил с 1719 по 1748 год — период, обозначенный как внутренними, так и внешними вызовами для империи. Надписи дают ценную информацию о тогдашних правителях, проливая свет на историческую динамику региона.

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Сейчас монеты хранятся в полицейском участке Фатехпура, где они ждут дальнейшего изучения археологами. Сохранение и дальнейшее изучение сокровища может раскрыть больше о влиянии Империи Великих Моголов и ее вкладе в культурное наследие Индии.

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