Уникальные и неповторимые: семь доспехов, слава которых прогремела на весь мир (фото)

На протяжении истории человечества во всем мире создавали различные виды доспехов, которые как защищали, так и демонстрировали власть своих владельцев. Некоторые из них могут соревноваться за звание идеальных.

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На протяжении всей истории доспехи служили двум целям: обеспечивали защиту и демонстрировали власть и статус. От прочных льняных доспехов древних воинов до сложно сконструированных костюмов японских самураев, эти исторические образцы доспехов отражают как тактические требования, так и эстетические идеалы своего времени, пишет Live Science.

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Одним из ключевых аспектов дизайна доспехов является тонкий баланс между мобильностью и защитой. По словам Барри Моллоя, археолога и эксперта по древним войнам из Университетского колледжа Дублина, каждый доспех воплощает компромисс между этими двумя важными аспектами.

Он объясняет, что эффективность доспехов зависит не только от их конструкции, но и от того, как они сочетаются с оружием и щитами, используемыми в бою. В результате идеальный доспех остается неуловимым, а его дизайн меняется в зависимости от тактических потребностей.

Доспехи Дендри

Одним из ярких примеров являются доспехи Дендри, возрастом 3500 лет Фото: Andreas Flouris and Marija Marković

Археологи обнаружили различные типы исторических доспехов, каждый из которых приспособлен к эпохе и региону, в котором его использовали. Одним из ярких примеров являются доспехи Дендри, возрастом 3500 лет.

Найденные на юге Греции, эти доспехи микенской эпохи состояли из многочисленных бронзовых пластин, скрепленных между собой кожаными ремнями, окутывавшими владельца от шеи до колен. Моллой, изучавший точную копию этого доспеха, отмечает, что он обеспечивал значительную защиту головы и шеи — хотя более поздние конструкции доспехов перенесли большую часть этой защиты на шлемы, оставив шею более уязвимой.

Доспехи Тутанхамона

Обнаруженный в 1922 году в Долине Царей, этот 3300-летний доспех изготовлен из наложенных друг на друга кусков сыромятной кожи, напоминающих рыбью чешую Фото: Harry Burton

Другим интересным примером является кожаная броня, найденная в гробнице царя Тутанхамона. Обнаруженный в 1922 году в Долине Царей, этот 3300-летний доспех изготовлен из наложенных друг на друга кусков сыромятной кожи, напоминающих рыбью чешую.

Хотя не подтверждено, что Тутанхамон сам носил эти доспехи, изображения показывают молодого царя в таком костюме во время охоты или езды на колеснице, что, возможно, символизирует королевское могущество.

Рыбья чешуя

Похожими на броню Тутанхамона являются китайские доспехи из "рыбьей чешуи" Фото: Patrick Wertmann

Похожими на броню Тутанхамона являются китайские доспехи из "рыбьей чешуи", датируемые 2500 годами. Найденная на кладбище Янхай вблизи пустыни Такламакан, эта легкая туника, вероятно, является примером универсальной брони, которую использовала вся армия.

Ее удивительная сохранность объясняется сухой средой пустыни. Патрик Вертманн, археолог из Цюрихского университета, предполагает, что этот дизайн, с наложенными друг на друга кожаными кусками, мог быть вдохновлен рыбьей чешуей. Сейчас Вертманн реконструирует доспех, чтобы изучить его функциональность.

Чешуйчатый доспех

В Римской империи появились различные типы доспехов, в частности "lorica squamata" (лат. "чешуйчатый доспех"), который использовали на протяжении веков Фото: Sofija Petkovic and Miroslav Vujović

В Римской империи появились различные типы доспехов, в частности "lorica squamata" (лат. "чешуйчатый доспех"), который использовали на протяжении веков.

Сохранившийся образец из Тимакум Минус в восточной Сербии намекает на его роль в римской военной иерархии: старшие офицеры и императоры изображены в подобных доспехах на древних произведениях искусства. Накладывающаяся друг на друга чешуя обеспечивала большую мобильность по сравнению с другими римскими доспехами, такими как жесткая лорика сегментата.

Броня Йорой

Японские воины-самураи также носили сложные доспехи Фото: Metropolitan Museum of Art; Gift of Bashford Dean, 1914; Creative Commons Zero (CC0)

Японские воины-самураи также носили сложные доспехи, одним из самых знаковых типов которых является "ō-yoroi". Этот 700-летний доспех, который часто носили всадники на лошади, сочетал железные и кожаные панели со сложной лакированной отделкой.

Легенда гласит, что один костюм "о-йорой" подарил святыне Асикага Такауджи, основатель сёгуната Асикага.

Доспехи Кирибати

Еще дальше от Азии, на тихоокеанских островах Кирибати, воины надевали уникальные костюмы Фото: Википедия

Еще дальше от Азии, на тихоокеанских островах Кирибати, воины надевали уникальные костюмы, изготовленные из натуральных материалов.

Около 300 лет островитяне создавали защитную одежду из кокосовой рогожи и шлемы из сушеной рыбы-дикобраза. Эти доспехи использовали в ритуальных боях, часто вместе с оружием, в которое втыкали акульи зубы.

Доспехи Неда Келли

Печально известный австралийский разбойник Нед Келли и его банда сделали свои пуленепробиваемые доспехи из стальных лезвий плуга в конце XIX века

Не все примеры исторических доспехов являются древними. Печально известный австралийский разбойник Нед Келли и его банда сделали свои пуленепробиваемые доспехи из стальных лезвий плуга в конце XIX века.

Хотя доспехи защитили их во время перестрелки, тяжелый костюм Келли в конечном итоге ограничил его подвижность, что привело к его аресту. Келли схватили и повесили, а на его доспехах насчитали следы попаданий 18 пуль.

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История этих доспехов демонстрирует их важность не только как инструментов войны, но и как символов власти и идентичности в разных культурах и эпохах. Они дают представление о тактических инновациях и общественных ценностях цивилизаций, которые их создали.

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