Смертоносное оружие аборигенов: ученые по-новому исследовали орудия коренного населения Австралии

Как обнаружили ученые, оружие австралийских аборигенов отличалось между собой. К такому выводу исследователи пришли после биомеханического исследования коди и леанглу.

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Впервые исследователи использовали передовые технологии биомеханики, чтобы научно измерить летальность двух знаковых видов оружия аборигенов. Исследование, инициированное создателями телесериала "Первое оружие" на канале ABC, имело целью понять силу этих древних орудий, пишет The Conversation.

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Основное внимание было сосредоточено на коджи (kodj) и леангле (leangle) со щитом. Хотя их эффективность хорошо известна воинам, которые их использовали, исследователям было предложено оценить это оружие с помощью современных инструментов.

Исследование сосредоточили на анализе биомеханики каждого удара, чтобы определить, что делало это древнее оружие таким мощным.

Исследование сосредоточили на анализе биомеханики каждого удара, чтобы определить, что делало это древнее оружие таким мощным Фото: B. Cornish and M. Langley

Кодж, изготовленный народом Ньонгар на юго-западе Австралии, является гибридом молотка, топора и кочерги, а история его использования может насчитывать десятки тысяч лет. Хотя точное происхождение коджа трудно определить из-за его органических компонентов, древнейшему топору, найденному в Австралии в месте под названием Карпентерс-Геп 1, примерно 49 000 — 44 000 лет.

Кодж, использованный в этом исследовании, изготовил Ларри Блайт, мужчина из племени менанг-нунгар, с рукояткой из плетеного дерева и обоюдоострым каменным лезвием, скрепленным смолой из травянистого дерева (Xanthorrhoea).

Леангл и щит изготовили Брендан Кеннеди и Тревор Кирби, оружейники из народа Вади-Вади. Их изготовили из твердых пород дерева и традиционно использую вместе для ближнего боя.

Поскольку это оружие полностью изготовлено из дерева, определить его историческое происхождение еще сложнее, чем в случае с коджем. Тем не менее, древнейшие деревянные артефакты в Австралии, такие как бумеранги и копательные палки, имеют возраст более 10 000 лет и сохранились в переувлажненных условиях болота Вайри.

Исследователи, опираясь на ограниченные предварительные данные, отслеживали кинетическую энергию и движение во время ударов с помощью нательных приборов. Эти устройства фиксировали биомеханику плеч, локтей и запястий человека, когда он орудует оружием. Результаты показали, что леангл наносил более смертоносные удары по сравнению с коджем, хотя кодж отличался своей маневренностью и способностью наносить потенциально смертельные удары.

Исторически это оружие появилось во время конфликтов внутри и между группами аборигенов, о чем писали европейские писатели в течение последних нескольких веков. Наскальная живопись также изображает эти орудия, что свидетельствует об их использовании еще до прихода европейцев.

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В некоторых случаях оружие играло определенную роль в разрешении споров, когда обвиняемые проходили через "суд испытанием", и должны были противостоять шквалу снарядов (копий или боевых бумерангов) без оружия или со щитом.

Хотя такие суды редко заканчивались смертью, однако травмы от этих испытаний, такие как углубления в черепе и переломы костей рук, указывают на потенциальную опасность.

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