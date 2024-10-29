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Технологии и наука

Нашли даже пирамиды: археологи обнаружили более 6 тысяч ранее неизвестных сооружений майя (фото)

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Фото: Antiquity | В Мексике археологи обнаружили целые города майя, о которых до сих пор ничего не было известно

В Мексике археологи обнаружили целые города майя, о которых до сих пор ничего не было известно. Во время исследования ученые нашли не только обычные сооружения и комплексы, но и пирамиды.

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Археологи обнаружили затерянный город и более 6600 ранее не зафиксированных сооружений майя в неисследованном регионе Кампече, Мексика. Это открытие стало возможным благодаря использованию технологии LiDAR (Light Detection and Ranging), пишет Heritage Daily.

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В исследовании участвовали эксперты из Университета Тулейн, Мексиканского национального института антропологии и истории и Хьюстонского университета, которые проанализировали имеющиеся данные LiDAR, собранные во время не связанных между собой экологических исследований.

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Во время исследования ученые нашли не только обычные сооружения и комплексы, но и пирамиды
Фото: Antiquity

Технология LiDAR использует лазерные импульсы для создания детальных 3D-карт местности путем измерения времени, необходимого для возвращения света после контакта с объектами. Этот метод картографирования позволил исследователям проникать сквозь густую листву и наблюдать за скрытыми структурами под ней, что привело к важным открытиям.

Ведущий автор Люк Олд-Томас объяснил, что некоторые из регионов, о которых идет речь, были обследованы с различными экологическими целями. Увидев возможность, он решил пересмотреть данные LiDAR, обнаружив 6674 ранее неизвестные структуры.

Среди них команда нашла пирамиды, похожие на те, что в Чичен-Ике и Тикале. Кроме того, находки включали меньшие поселения и сельские зоны, а самым заметным открытием стал большой городской комплекс, расположенный на хребте, прилегающий к местной фермерской зоне и неподалеку от главной автомагистрали.

Посередине этого новооткрытого города находится центральное здание, окруженное жилыми домами и террасами. Город также имеет дополнительные архитектурные элементы, такие как площадка для игры в мяч и дамба.

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Эти находки отличаются от современных концепций городского планирования, демонстрируя различные планы городов, от обширных сельскохозяйственных зон до высококонцентрированных городских центров. По словам исследователей, в древнем мире существовали различные типы городов, от эгалитарных общин до стратифицированных.

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